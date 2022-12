Atlético Nacional: 70 años, la historia sigue y ahora va por más gloria

El tradicional equipo antioqueño ha edificado a pulso su grandeza, no solamente en el fútbol colombiano, sino también a nivel internacional. Feliz cumpleaños, ‘verdolaga’.

¡Soy del verde, soy feliz! Desde que Indulana se fusionó con Unión y fue Unión Indulana, desde que mutó al Atlético Municipal, desde que fue en 1947 Atlético Nacional: el equipo de fútbol más ganador de la historia de Colombia.

Lea acá: ¡Grandes héroes que se inmortalizaron con la camiseta de Atlético Nacional!

Todo empezó con la reunión de un grupo de muchachos en la llamada “manga de Don Chepe” y hoy, 70 años después, Atlético Nacional es una institución sólida, llena de equilibrio entre lo financiero y lo deportivo.

Publicidad

El verde de Antioquia es el equipo más fuerte de Colombia y es uno de los más reconocidos y respetados de esta parte del planeta.

“Ahí vienen los duros, llegaron los fuertes”, reza una de las frases de la famosa canción del Pregón Verde, un himno para todo hincha de Nacional, y así ha sido.

El cuadro que se ha forjado en las montañas antioqueñas, que se ha nutrido del ‘adn’ de los arrieros que colonizaron estas duras laderas a punta de mula y machete, tiene claro que su meta, su estado natural, es la grandeza.

Y la grandeza viene con envidia. A este equipo se le quiere o no se le quiere, no hay términos medios. Es el precio de ganar, ganar, ganar y ser eficientes.

Publicidad

Acá, en Nacional, no hay espacio para la mediocridad. Bien lo decía el escritor franco-argelino Albert Camus: “Solo los mediocres, logran la unanimidad” Y con este equipo no hay nada unánime, o se ama o no se ama.

“Oh Libertad, Oh Nacional”, se canta a todo pulmón en las gradas del estadio Atanasio Girardot cada vez que suena el himno antioqueño y juega el equipo ‘verdolaga’.

Publicidad

Lea acá: La colección de casi dos mil camisetas, que va camino a convertirse en museo

Esa última parte se adaptó en la masa verde pero qué bien le sienta al himno maicero ese bello final. Y eso ha sido Nacional, el de la libertad, es el equipo nacional, el del país, el que tiene hinchas desde la isla de Providencia y los cayos lejanos del Caribe hasta Leticia, desde Punta Gallinas hasta Malpelo. Es un sentimiento nacional.

Y ha sido un trabajo a pulso desde Paternoster y López Fretes, pasando por el evangelio de Zubeldia, llegando a la cátedra de Cubilla, aprendiendo la filosofía de Maturana, el ímpetu de Bolillo, el temple de JJ Peláez, el espíritu de Andrés, en el Sachi Escobar, el profesionalismo de Quintabani, la mágica libreta del genial Osorio y la sapiencia y ética de Reinaldo Rueda.

Todo es una amalgama de lo que es el sello ganador de Atlético Nacional.

Publicidad

Jugadores e ídolos marcan una larga lista llena de gloria que ha tejido la historia de este club. Higuita, Andrés Escobar, “Turrón” Álvarez, “Chancha” Fernández, Cueto, “Arriero” Herrera, Navarro, Alexis García, Tino Asprilla, Víctor Aristizábal, David Ospina, Miguel Calero, Armani, Henríquez, Macnelly…

Nos podemos quedar acá todo el día enumerando históricos ‘verdolagas’. No habría justicia al dejar alguno afuera.

Publicidad

70 años de historia con sus respectivas altas y bajas. Así se construye la grandeza, abajo y arriba. 26 títulos tiene este equipo y todos, rivales y amigos, lo saben: Atlético Nacional va por más, la historia sigue y siempre al lado estará una hinchada incondicional y única.

¡Soy del verde, soy feliz!

Por Andrés 'Pote' Ríos

Periodista y Bloguero de Nacional en GolCaracol.com