Atlético Nacional, a reencontrarse con la victoria, contra un Unión Magdalena que no levanta cabeza

El 'todos contra todos' está entrando en su recta final y cada vez resta menos para conocer a los ocho clasificados a cuadrangulares de la Liga I-2023 del fútbol colombiano. Así las cosas, se entró en la zona donde cada detalle cuenta y el más mínimo error se paga caro. Esto lo entienden Atlético Nacional y Unión Magdalena, que se verán las caras este miércoles 26 de abril, a las 8:30 p.m.

Con 14 partidos disputados, los 'samarios' se ubican en la posición número 18, con tan solo 14 puntos, producto de dos victorias, ocho empates y cuatro derrotas, y una diferencia de gol de -6. Sin duda, el rendimiento no es el mejor y las alarmas están encendidas, no solo porque la posibilidad de seguir en carrera se complican, sino porque en la zona del descenso no la pasan nada bien.

Razón por la que dar un batacazo en el estadio Atanasio Girardot podría significar un punto bisagra en su carrera y la ilusión crece cuando los 'verdolagas' acumulan cuatro compromisos sin sumar de a tres en el rentado local. La última vez que celebraron fue el pasado 17 de marzo, en el 0-2 sobre Deportivo Pereira, en condición de visitante. Una racha que preocupa a más de uno.

Desde entonces, el conjunto antioqueño empató 1-1 con Independiente Medellín, 0-0 frente a La Equidad y 0-0 contra Envigado. Además, fue derrotado 0-1 por Junior de Barranquilla. Al ver esto, la exigencia recae sobre el equipo que dirigie Paulo Autuori, que necesita ganar como sea, con el fin de acallar las críticas y seguir en la pelea por hacerse con un cupo entre los ocho privilegiados.

Publicidad

Hasta el momento y con 13 juegos tachados en su calendario, el 'verde paisa' tiene cuatro triunfos, siete igualdades y dos caídas, para un total de 19 puntos y una diferencia de gol de +4, esto hace que estén en el décimo lugar y con la urgencia de reencontrarse por la senda de la victoria. ¿Quién impondrá condiciones? Se vienen 90 minutos clave para uno y otro.

Atlético Nacional vs Melgar de Perú, por Copa Libertadores Foto: AFP

Posibles alineaciones de ambos equipos

Atlético Nacional: Harlen Castillo; Andrés Felipe Román, Sergio Mosquera, Felipe Aguirre, Danovis Banguero; Jhon Duque, Sebastián Gómez, Nelson Deossa; Jefferson Duque, Óscar Perea y Brahian Palacios. D.T.: Paulo Autuori.

Unión Magdalena: Ramiro Sánchez; James Castro, Jermein Peña, Nicolás Gil, Brayan Correa; Alexander Mejía, Jairo Palomino; Gianfranco Baier, Yamil Romero, Wilder Guisao; e Isaac Camargo. D.T.: Claudio Sergio Rodríguez.

Publicidad

Lista de convocados de Atlético Nacional y Unión Magdalena

Este es el grupo de convocados por el profe Autuori para enfrentar a Unión Magdalena 📋🟢⚪️#VamosNacional 🇳🇬 pic.twitter.com/QxC710j9ec — Atlético Nacional (@nacionaloficial) April 25, 2023

🚨|| NÓMINA DE VIAJEROS 🛫🔵🔴



Estos son los jugadores que nuestro cuerpo técnico en cabeza del profesor Claudio Rodríguez seleccionó para enfrentar a @nacionaloficial en el estadio Atanasio Girardot. ⚽️🌪️



¡Sopla ciclón! 💪🏻#soplaciclón #haremoshistoria pic.twitter.com/j4yxWp4aP4 — Unión Magdalena S.A (@UnionMagdalena) April 25, 2023

Datos de Atlético Nacional vs. Unión Magdalena



Día: miércoles 26 de abril.

miércoles 26 de abril. Hora: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Estadio: Atanasio Girardot.

Atanasio Girardot. Jornada: Fecha 16 del 'todos contra todos'.

Fecha 16 del 'todos contra todos'. Transmisión: Televisión cerrada.

Televisión cerrada. Último enfrentamiento: Unión Magdalena 2-2 Atlético Nacional, el 21 de agosto de 2022.

Cuerpo arbitral para Atlético Nacional vs. Unión Magdalena