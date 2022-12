Atlético Nacional, con el deber de vencer a Junior para ser fiel a su historia y sumar en reclasificación

El conjunto 'verdolaga' será 'juez' en la última fecha de los cuadrangulares de la Liga Águila I-2019 y buscará una victoria que le permita cerrar el campeonato con pie derecho.

Tras un semestre convulso, Atlético Nacional intentará despedirse de la Liga Águila con la frente en alto. Los paisas enfrentan a Junior, en el Atanasio Girardot, con el deber moral de complicarle la vida a lso 'tiburones' que llegarán a Medellín en busca de la final.

Eso lo tiene claro Alejandro Restrepo, técnico interino del verde tras la salida de Paulo Autuori . "Queremos cerrar bien esta temporada, hacer un buen partido y demostrar porqué estamos en Atlético Nacional. Saldremos a ganar y terminar decorosamente", aseguró el estratega.

Asimismo, dejó en claro que la historia del club lo obliga a buscar los tres puntos este miércoles. "Nacional es un club que exige competitividad siempre. Vamos a enfrentar a un rival que motiva, que está pendiente para disputar su entrada a la final. Se trata de un encuentro de gran exigencia y esperemos estar a la altura", afirmó Restrepo.

Por otro lado, Sebastián Gómez dijo que la necesidad de ganar trasciende el tema sentimental. "Hay que hacer esos puntos por el tema reclasificación que es muy importante. Después, corregir, terminar de la mejor manera y esperar lo que viene para el segundo semestre", dijo el exLeones.

El técnico Restrepo también analizó las razones de la mala presentación del equipo antioqueño. "Hay momentos en el fútbol en que quieres y no puedes, creo que este semestre no pasó eso. Yo vi un equipo que quiso siempre y creo que eso se vio en el último partido. El fútbol es de resultados, no los encontramos y este semestre también tuvimos ausencias importantes"

Por último, Pablo Cepellini ya piensa en el futuro del equipo. "Esto es un proyecto y hay buenos jugadores y con los que lleguen buscaremos formar un grupo sólido para la próxima temporada", aseguró el argentino.

