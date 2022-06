"Atlético Nacional debe ganarle a Tolima, en casa; así se lo exige su grandeza, historia e hinchada"

Este miércoles 22 de junio, desde las 8:00 de la noche y en el estadio Atanasio Girardor, se llevará a cabo el primer round de la final de la Liga I-2022 del fútbol colombiano. ¿Los protagonistas? Atlético Nacional y Deportes Tolima, quienes no se van a guardar absolutamente nada, desde el pitazo inicial. Y es que hay un título en juego.

El esfuerzo de un lado y otro valió la pena, hasta el momento. Sin embargo, la cereza del pastel sería bordar la estrella en sus respectivos escudos. Para ello, batallarán y dejarán absolutamente todo en la cancha; al menos así lo vivió Jorge Rojas, quien no solo supo defender los colores del cuadro 'verdolaga', sino que además fue campeón.

La historia del venezolano, quien ya puso punto final a su carrera deportiva, es bastante particular. Luego de haber vestido las camisetas de Mérida, Unicol, Mineros de Guayana, Boca Juniors (Argentina), Estudiantes de Mérida, Caracas, Nacional Táchira y Emelec (Ecuador), llegó, de manera inesperada, a Atlético Nacional.

Pero, ¿por qué decimos que de manera inesperada? Francisco 'Pacho' Maturana había implementado la idea de 'los puros criollos', en el cuadro 'verdolaga', es decir que solo jugaban futbolistas colombianos y no se contaba con ningún extranjero entre sus filas. Sin embargo, como bien dicen, "todo tiene su final, nada dura para siempre".

El encargado de terminar con esa filosofía fue, justamente, Jorge Rojas. Luego de 17 años de dicha política, el venezolano se convirtió en el primer hombre de otro país en volver a jugar en Atlético Nacional. Esa decisión se fundamentó, según se dijo ese entonces, ante la imposibilidad de conseguir jugadores de peso en el fútbol colombiano por los altos costos.

Con ese 'peso', el venezolano tenía una gran responsabilidad y así lo asumió y cumplió. Fue subcampeón de la Liga II-2004 y campeón de la Liga I-2005, siendo pieza importante, como titular en la mayoría de compromisos y aportando asistencias y goles. De hecho, su huella fue tal que, luego de un corto paso por Caracas, volvió a Atlético Nacional en 2006.

Así las cosas, en Gol Caracol hablamos con 'El Zurdo', como siempre se le conoció a lo largo de su carrera a Jorge Rojas, con el fin de analizar y, desde ya, palpitar la gran final que se avecina, entre el conjunto antioqueño y Deportes Tolima, la cual empezará este miércoles 22 de junio y, como es de esperarse, el venezolano estará apoyando a su 'verde', como dice.

¿Qué recuerdos tiene de aquellas dos finales que disputó con Atlético Nacional?

"Fueron momentos muy agradables. En ese año y medio, dividido en dos etapas, que viví en el club, pude ser subcampeón y campeón, entonces fue algo muy bonito. Aquella vez, una fue contra Independiente Santa Fe y la otra fue frente al Junior de Barranquilla, y ambas las cerramos de locales. Ahora, hay que terminar de visitante y será bueno empezar ganando".

¿Qué tiene de especial o particular jugar estas instancias con la camiseta 'verdolaga'?

"Atlético Nacional, por su historia, siempre tiene que ser un equipo que salga a proponer; esa termina siendo su obligación. Además, tiene que jugar bien y ganar, es algo que se exige por su grandeza. En este caso, es importante ser fuerte de local y más cuando es la ida. Terminó invicto en su cuadrangular, llega envalentanodo y siendo fuerte en el Atanasio Girardot".

Hablando de ese estilo de juego, no ha terminado de convencer, ¿Por qué cree?

"El jugador lo vive con la obligación que tiene de responder y estar a la altura de la historia y grandeza de Atlético Nacional. Y es que siempre hay que salir a ganar, dar lo mejor y obtener resultados. Lo ideal sería ganar, jugando de manera vistosa, pero no siempre se puede. Además, la Liga está pareja y ya no hay tanta distancia entre los equipos grandes y los demás".

Además de esa paridad, ¿Cuál puede ser otro factor que influya en este aspecto?

"Semestre a semestre hay varios cambios y todo eso se siente y se ve en el desarrollo del certamen. Llegan extranjeros, hay camadas buenas, otras no tanto, en fin. De pronto el público o el hincha no lo vea de esa manera, pero al final son algunos factores que influyen y a tener en cuenta. No es fácil consolidar algunas cosas y eso lleva trabajo; hay que ir paso a paso".

¿Cómo describiría el juego de Atlético Nacional históricamente?

"En Atlético Nacional, la manera de jugar siempre se intenta llevar de buena manera, brindando espectáculo, atacando, con grandes jugadores extranjeros y nacionales, y también el paladar del hincha del club es exquisito. Por eso, se trata de llenar la retina de todos y, al final, ser campeones que es lo que se busca, por la historia, grandeza, la afición y lo económico".

Dentro de esa "paridad que hay en el fútbol colombiano", ¿Qué decir de Deportes Tolima, que completó tres finales consecutivas?

"Primero, felicitarlo porque han hecho las cosas bien. De un tiempo para acá, ha crecido y así se ha visto, llegando a finales. En su momento, ese club fue de mitad de tabla y, de vez en cuando, se metía en la pelea, pero lo de ahora es para admirar y aplaudir. No solo pelea puestos importantes en Colombia, sino que también lo viene haciendo a nivel internacional".

¿Cuál cree que ha sido la clave para estar donde está Deportes Tolima?

"Creo que todo pasa por la inversión. Han hecho las cosas bien internamente, tiene su centro de entrenamiento en un gran estado, un estadio maravilloso, jugadores importantes con larga trayectoria, que cuentan con un roce en sus selecciones, y eso hace que su nivel aumente. Claro, no se puede dejar de lado al enorme entrenador que tienen como Hernán Torres".

¿Qué opinión tiene, justamente, de Hernán Torres?

"Conoce bien el fútbol colombiano, sabe y ama a la institución y es un gran trabajador, le ha dado un toque y estilo vistoso al Deportes Tolima, siendo potente, rápido, de grandes transiciones. Además, es un equipo balanceado, con una grandiosa labor en defensa, haciéndolo difícil para Atlético Nacional, que siempre le ha costado ganarle de local y de visitante".

Aunque se había hablado de que Giovanni Moreno no estaría, fue habilitado, ¿Qué gana Atlético Nacional con esto?

"Es un hombre muy importante. Felicitar a la liga por el esfuerzo que están haciendo al repatriar a esta clase de jugadores. Ahora, si bien Atlético Nacional tiene varios y buenos hombres en esa zona, 'Gio' marca la diferencia, con su estilo de juego que le encanta al hincha. En caso de que sea tenido en cuenta, en cualquier tramo del partido, sumará bastante".

¿Cuál será la clave para desequilibrar el partido?

"Atlético Nacional debe cuidarse mucho de la forma de jugar de Deportes Tolima, con esas transiciones rápidas, no hay que exponerse tanto porque le pueden atacar los espacios. Hay que entender que es una serie de más de 180 minutos, así que tampoco hay que salir a regalar todo, por buscar un resultado de entrada. Se debe llevar con tranquilidad y madurez".

Y Deportes Tolima, ¿Qué podría hacer?

"Entendiendo que cerrarán de locales, saldrán con mucha precaución. Atlético Nacional no tiene que desbocarse, ni dejarse llevar por lo emocional, bajo un lleno total en el Atanasio Girardot. Las finales también se juegan desde lo mental, estando concrentrados. Hay que tener cuidado. Eso sí, sacar ventaja y ser contundente para llegar ganando al juego de vuelta".

En la otra cara de la moneda está Hernán Darío Herrera, ¿Lo sorprendió como entrenador del equipo principal?

"Son momentos, no necesariamente hay que tener un hombre importante para conseguir esta clase de logros. Puede que sea un técnico desconocido para muchos, pero lo que importa es su formación y eso se le ha visto. Además, es importante que sea colombiano porque demuestra que hay materia prima en el interior, pensando en el fútbol de su país y el futuro".

Tomó una 'papa caliente' en su momento...

"Y no era fácil. Tomar a un club como Atlético Nacional en la situación en la que estaba, levantarlo como lo hizo y llevarlo a donde está, requiere su trabajo fuerte, así que algo bueno tiene el profesor Hernán Darío Herrera. Además, la cambiadera de entrenador tampoco era buena, así que este puede ser el inicio para encontrar esa estabilidad en el cuerpo técnico".

¿Qué mensaje le envía a la hinchada?

"Solo resta desearles muchos éxitos. Aunque suene redundante y muchos lo sepan, porque jamás lo he ocultado y nunca me cansaré de decirlo, es que soy del verde y así lo siente mi corazón, no solo para esta final, sino siempre porque, en el día a día, sigo a Atlético Nacional y me llena de felicidad ver que está en la final. Los apoyo a la distancia".