Atlético Nacional dio a conocer los convocados para enfrentar este jueves, a Santa Fe

Atlético Nacional se alista para viajar a Bogotá y enfrentar a Independiente Santa Fe , a partir de las 8 de la noche de este jueves, en el marco del partido correspondiente de la fecha 13. Los dirigidos por Pedro Sarmiento se encuentran quintos en la tabla general y buscarán los tres puntos en su visita al 'coloso de la 57' con el fin de seguirse afianzando entre los ocho.

Este jueves, se conoció a través de la red social Twitter la lista de los 19 jugadores que viajan de Medellín a la capital del país para disputar uno de los partidos más atractivos del fútbol colombiano. Entre las novedades, respecto a los concentrados del partido anterior frente a Patriotas y que terminó en victoria para los verdolagas, se encuentra la ausencia de Danovis Banguero, Sebastián Gómez y Tomás Ángel.

Con relación a Ángel, el técnico Sarmiento dijo en conferencia de prensa: "Tenemos varios jugadores y hay competencia, acá no tengo preferencias, pero desde el cuerpo técnico estamos buscando el mejor entrenamiento, para el mejor escenario de los jugadores. Me parece que Tomás en esa posición de ‘9’ es muy difícil para él, pero él saca ventaja cuando arranca de atrás. Él me complica la vida jugando bien, yo pongo los once que están mejor y si él se pone entre ellos; ahí va a estar".

Entre otras novedades se encuentra la inclusión de Juan José Arias, Yeison Guzmán, Jaider Asprilla y Ruyery Blanco.

En la rueda de prensa previa al partido entre 'verdolagas' y 'leones' en la capital colombiana, el técnico Sarmiento se refirió a la importancia que tiene el duelo de este jueves e incluso reveló la posible formación del mediocampo verdolaga: “Voy a armar esa zona media con Álex Mejía, Nelson Palacio y Andrés Andrade. ¿Qué ventaja puede tener uno, si ya sabe la alineación del otro equipo o al revés? Nos acostumbramos a trabajar pensando en lo nuestro más que en el rival, obviamente respetamos al rival y tenemos en cuenta algunas cosas”.

El timonel del conjunto verde de la capital antioqueña también expresó el trabajo que han venido teniendo para el encuentro del jueves: "Me parece interesante el partido contra Santa Fe que lo hemos analizado varias veces, vamos a ver quién le pone condiciones acá. Yo quisiera ganar permanentemente así fuera de arepazo, si se da bienvenido sea, pero me gusta que el equipo gane trabajando y pensando cómo tiene que manejar la pelota".

Vea la lista de convocados de Atlético Nacional