Atlético Nacional dio parte médico de Sebastián Gómez: tuvo que someterse a intervención quirúrgica

Sebastián Gómez es una de las figuras de la columna vertebral de Atlético Nacional y su buen desempeño en lo que va a lo largo de este 2022, lo llevó a que fuese tenido en cuenta por el cuerpo técnico de la Selección Colombia, liderado por el entrenador argentino Néstor Lorenzo, para el partido preparatorio frente a Paraguay, en Estados Unidos. No obstante, el talentoso centrocampista se perdió la cita por una lesión de último momento.

Este viernes 18 de noviembre por medio de un comunicado en sus redes sociales, el conjunto 'verdolaga' dio a conocer el parte de actualidad de Sebastián Gómez, quien había presentado dolores en su tobillo izquierdo, motivo por el cual no pudo asistir al duelo de fogueo de la 'tricolor' en territorio norteamericano. Atlético Nacional informó que el oriundo de Girardota tuvo que someterse a una intervención quirúrgica, complicando su regreso.

Publicidad

"Atlético Nacional informa a los medios de comunicación, nuestra hinchada y opinión pública en general que, Sebastián Gómez, se sometió a una intervención quirúrgica el día de hoy (viernes)", dice de entrada el breve enunciado del actual campeón de la liga del fútbol colombiano.

En el mismo comunicado emitido por sus plataformas sociales oficiales, los verdes de la capital de Antioquia complementaron que "Gómez se realizó este procedimiento a causa de un pinzamiento anterior en el tobillo izquierdo. A partir de mañana (sábado), el jugador comenzará su rehabilitación, con el acompañamiento de los profesionales del club".

Igualmente, el equipo liderado por el entrenador Paulo Autuori le deseó lo mejor a Sebastián Gómez en su proceso de recuperación "esperando que en el futuro cercano pueda estar de nuevo en las canchas". Y es que es una pieza clave en el equipo.

Este es el comunicado que emitió Nacional en sus redes sociales:

PARTE MÉDICO: Caso Sebastián Gómez pic.twitter.com/T3BL5hDZaV — Atlético Nacional (@nacionaloficial) November 18, 2022

Publicidad

Recordemos que Atlético Nacional es el actual campeón de la liga del fútbol colombiano; no obstante, para esta segunda parte del 2022 no logró el objetivo de clasificar a los cuadrangulares finales y por ende no podrá defender el trofeo.