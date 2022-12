Atlético Nacional hizo del Atanasio Girardot su fortín: superó 1-0 a Once Caldas

Los ‘verdolagas’ solo saben ganar en su estadio, en lo que va de la actual Liga Águila, esta vez logró los tres puntos gracias al gol de Jeison Steven Lucumí. Juego de la fecha 17.

Vea el gol con el que Nacional derrotó a Once Caldas A 34 unidades llegó el líder Atlético Nacional, que además no ha recibido goles en su estadio, luego del triunfo 1-0 sobre Once Caldas, que luchó para conseguir un mejor resultado en su visita. Los de Manizales se quedaron en 26 puntos y les restan dos partidos (América y Alianza Petrolera) para intentar sellar su clasificación a los cuartos de final.

Corría apenas el minuto 2 del juego cuando avisó Ray Vanegas, pero el arquero Fernando Monetti achicó rápidamente y con su pie evitó que se abriera el marcador a favor de la visita.

A los 16’ intentó para los dueños de casa Aldo Leao Ramírez y su disparo, desde afuera del área, se fue un poco desviado.

Luego fue Yesus Cabrera, al minuto 24, el que también remató de media distancia y contó con la misma suerte de su rival.

Dayro Moreno no se quería quedar atrás y se reportó en el área con una definición de puntazo, que se dirigió al cuerpo del arquero José Fernando Cuadrado (32’).

En el tiempo complementario, a los 51 minutos, Cabera probó nuevamente desde afuera y Monetti saltó para lanzar el balón al tiro de esquina.

Seis minutos más tarde, Luis Sinisterra tuvo un mano a mano con el arquero argentino, quien ganó el duelo.

Sinisterra quería su gol y por eso definió con su pierna derecha al borde del área grande, pero el balón se fue directo a la raíz del vertical izquierdo de Monetti.

Atlético Nacional despertó y fue por intermedio de Jeison Steven Lucucmí que logró el triunfo (63’), el jugador engancho por el costado derecho y luego saco un remate cruzado potente que fue imposible de controlar para Cuadrado (1-0).

El próximo fin de semana, por la jornada 18 de la Liga Águila, los ‘verdolagas visitan a Equidad y Once Caldas recibe al América de Cali.

Ficha técnica y minuto a minuto:

