"Atlético Nacional no ha aceptado pagar los USD 5 millones que reclama Cortuluá ni a plazos ni mediante patrocinios. Esa es una información totalmente falsa", expresó de entrada el cuadro 'verdolaga', en un comunicado de prensa publicado hace unos minutos, este jueves. Esto referente al caso de la demanda del jugador Fernando Uribe y cuyo fallo se dio en el Tribunal de Suiza.

Y la polémica continúa, tras lo publicado por el equipo antioqueño en el documento enviado a los medios de comunicación.

"Atlético Nacional mantiene sus argumentos, en línea con lo que definió el TAS como único órgano judicial deportivo: No hubo venta del jugador Fernando Uribe, no hubo transferencia definitiva. Por consiguiente, no puede decirse que se incumplió la cláusula que exigía a los clubes no venderlo por menos de USD 10 millones. El TAS dijo que sí hubo una transferencia temporal del jugador y tasó esa transferencia en USD 300,000, luego el perjuicio irrigado a Cortuluá fue de USD 150,000 y Atlético Nacional lo pagó inmediatamente. Atlético Nacional no debe un solo peso que no haya sido definido por los jueces deportivos y, por consiguiente, no podría estar inhabilitado para registrar jugadores", agregó el club.

"Frente a esta situación Atlético Nacional le ha propuesto a Cortuluá que hagan un pacto arbitral y lleven el caso a un tribunal de arbitramento para que ese juez, con el debido proceso, decida si hubo perjuicio y lo tase en tal caso. Atlético Nacional está dispuesto a pagar lo que ese juez diga (si es que algo falta por pagar), pero no puede aceptar pagar lo que dijeron los comisionados del Estatuto del Jugador, quienes no están investidos de funciones judiciales", reza en el comunicado.

Así las cosas, el cuadro que dirige Alejandro Restrepo sigue en su posición y no da su 'brazo a torcer' en la situación que los enfrenta a los tulueños, fuera de los terrenos de juego, y que ya tuvo participación de instancias internacionales.

De momento, Cortuluá no se ha pronunciado y se espera que exprese lo que piensa frente a estas nuevas palabras por parte de Nacional.