Atlético Nacional vs. América de Cali: una nueva edición de un clásico de postín, con mucho en juego

Mucho se ha hablado, a lo largo de los años, de cuál es el verdadero clásico del fútbol colombiano. Las opiniones siempre han estado divididas y, de seguro, será difícil ponerse de acuerdo. Lo único cierto es que, entre esas opciones que suelen sonar, resalta el Atlético Nacional vs. América de Cali, un duelo con historia, grandes hinchadas, títulos, buen juego y más.

La rivalidad deportiva es más que evidente. Por eso, nadie quiere perder esta clase de partidos. No es ninguna casualidad, aunque pueda sonar algo cliché, que dicen que los clásicos no se juegan, sino que se ganan. Y en esta oportunidad, al ver el presente de 'verdolagas' y 'escarlatas', en la Liga I-2023, aplica más de lo normal. No la pasan tan bien como esperaban.

Si empezamos por el equipo que oficiará de local en el estadio Atanasio Girardot, lo numérico nos dice que se ubican en la séptima posición, con 18 puntos, producto de cuatro victorias, seis empates y dos derrotas. Además, tienen una diferencia de gol de +4, tras haber marcado 11 tantos y recibido siete. Pero eso es lo menos importante de lo más importante.

Pese a que los números, en la mayoría de casos, son los que respaldan y la dan vida a un proceso, el estilo de juego tiene un rol también fundamental y eso es lo que, hasta ahora, no llena la retina del aficionado del conjunto 'paisa'. Las críticas no se han hecho esperar, dejando más dudas que certezas. Ahora, existen otras razones por las que hay cierta molestia.

Atlético Nacional 2023 Foto: Colprensa

La relación entre los directivos y la hinchada parece estar 'rota'. No hay afinidad y se siente máxima tensión.

Posibles alineaciones de ambos equipos

Atlético Nacional: Harlen Castillo; Andrés Felipe Román, Cristian Zapata, Felipe Aguirre, Danovis Banguero; Nelson Palacio, Nelson Deossa, Jader Gentil; Yerson Candelo, Dorlan Pabón y Tomás Ángel. D.T.: Paulo Autuori.

América de Cali: Diego Novoa; Daniel Quiñones, Brayan Córdoba, Kevin Andrade, Edwin Velasco; Luis Paz, Juan Camilo Portilla; Andrés Sarmiento, Iago Falque, Luis Sánchez;y Facundo Suárez. D.T.: Alexandre Guimarães.

Datos de Atlético Nacional vs. América de Cali



Día: domingo 16 de abril.

domingo 16 de abril. Hora: 6:20 p.m.

6:20 p.m. Estadio: Atanasio Girardot.

Atanasio Girardot. Jornada: Fecha 14 del 'todos contra todos'.

Fecha 14 del 'todos contra todos'. Transmisión: Televisión cerrada.

Convocados de Atlético Nacional y América de Cali

Este es el grupo de convocados para el juego en casa ante América válido por la fecha #14 de Liga BetPlay. 🏟️🟢⚪️#VamosVerde 🇳🇬 pic.twitter.com/UWI01JEVXC — Atlético Nacional (@nacionaloficial) April 15, 2023

📋⚽ Estos son nuestros convocados para enfrentar mañana a @nacionaloficial en el Atanasio Girardot, por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2023-I. 🇦🇹 pic.twitter.com/yDAF1k4pHF — América de Cali (@AmericadeCali) April 16, 2023

Terna arbitral para el partido