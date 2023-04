Atlético Nacional vs América de Cali ya tiene fecha y horario: será el 4 de mayo

El partido entre Atlético Nacional y América de Cali por la fecha número 14 de la Liga del fútbol colombiano ya tiene fecha definida. Hace pocos minutos, se conoció que el compromiso entre 'verdolagas' y 'escarlatas' se efectuará el próximo 4 de mayo, a las 8:15 de la noche.

El duelo se había visto suspendido por los disturbios protagonizados por una parte de la hinchada de Atlético Nacional con miembros de la policía en el Atanasio Girardot, el pasado domingo.

Fue por la propia Dimayor, el mayor ente del fútbol colombiano, el que informó de la noticia por medio de un breve comunicado en sus redes sociales. Igualmente, comunicó que el compromiso entre los verdes antioqueños y los rojos vallecaucanos se llevará a cabo en el estadio Atanasio Girardot.

Nos permitimos informar los cambios en la programación por la Fecha 14 en la #LigaBetPlayDIMAYOR I-2023, la Fecha 15 por el #TorneoBetPlayDIMAYOR I-2023 y la Fecha 10 en la #LigaFemeninaBetPlayDIMAYOR 2023



👉https://t.co/Pv3hmYaTsB pic.twitter.com/WmCXUd2oPy — DIMAYOR (@Dimayor) April 20, 2023

Recordemos que el compromiso entre Atlético Nacional y América de Cali no se pudo llevar a cabo el pasado domingo en el Atanasio Girardot por enfrentamientos de algunos simpatizantes de los 'verdolagas' con los miembros de la policía del estadio, todo esto se dio previo a que rodara el balón en el escenario antioqueño. Esto generó a que el cotejo tuviera que ser aplazado y las autoridades en el departamento de Antioquia determinaron que hasta que los de Nacional no garantizaran las medidas necesarias en cuanto a temas de seguridad no le prestarían el Atanasio.

En ese orden de ideas, a todo el plantel del 'rey de copas' colombiano le tocó buscar una nueva sede para su compromiso por Copa Libertadores 2023 frente a Melgar, de Perú, y que es válido por la segunda jornada del Grupo H. Los dirigidos por el entrenador brasileño Paulo Autuori tuvieron que trasladarse hasta Barranquilla para cumplir con el juego, el cual está pactado para este jueves 20 de abril en el estadio Metropolitano, a partir de las 7:00 de la noche. Será a puerta cerrada.

¿Qué había dicho el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, sobre los incidentes en el Atanasio?

"Rechazamos vehemente esos actos de violencia que se vieron en el Atanasio Girardot, no solo adentro, sino también afuera del estadio, que fueron los que no nos dieron las garantías para que se llevara a cabo el partido. Y por supuesto también las declaraciones de las autoridades. Definitivamente Nacional está tomando unas decisiones administrativas que si bien algunas partes de sus seguidores no están de acuerdo, no se debe reaccionar de esa manera con violencia exacerbada", esas fueron las declaraciones de Jaramillo en 'Noticias Caracol'.