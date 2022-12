Atlético Nacional y sus refuerzos, desde la óptica de conocedores del fútbol

Consultamos a hinchas, exjugadores del conjunto ‘verdolaga’ y periodistas de Medellín sobre la conformación de la nómina que orienta el argentino Jorge Almirón, con miras a la Liga Águila 2018 y la Copa Libertadores.

Aparte del técnico Jorge Almirón y su cuerpo técnico, al Atlético Nacional han llegado Fernando Monetti (arquero), Diego Braghieri (defensor), Helibelton Palacios (lateral), Vladimir Hernández (volante), Jorman Campuzano (volante) y Gonzalo Castellani (volante).

De igual forma, se espera la posible incorporación de otros jugadores, como es el caso de Fabián Castillo (extremo o delantero), y Camilo Zúñiga (lateral), quienes vienen en acercamientos con los dirigentes para hacer parte del club.

Para muchos los refuerzos son de categoría y le darán prestancia a los ‘verdolagas’, sin embargo GolCaracol.com consultó sobre el Nacional 2018 a los exjugadores Gabriel Jaime ‘Barrabás’ Gómez y Alexis García; a los periodistas Wbéimar Muñoz y Jhon Jaime Osorio, y al reconocido hincha Andrés Ríos.

- ¿Qué opina de la forma en que se está armando Atlético Nacional?

Gabriel Jaime ‘Barrabás’ Gómez: “muy bien, está trabajando como se debe trabajar, para encarar torneos internacionales tiene que tener jugadores de categoría y así los está trayendo; además, para enfrentar la Liga tiene que tener dos equipos; Nacional se está reforzando bastante bien”.

Wbeimar Muñoz: “se está armando bien, a diferencia del semestre pasado cuando vendió jugadores y no los repuso, ahora ha contratado con muy buen sentido”.

Jhon Jaime Osorio: “como es un proceso nuevo con Jorge Almirón, de alguna manera ha sido lento el tema de la contratación, pero es muy natural porque primero definieron el técnico y luego los refuerzos. Creo que se está armando bien, por lo hecho en la pretemporada y la nómina, dan para ilusionarse un poco en lo que es la presencia internacional”.

Alexis García: “se está armando conforme a los deseos del entrenador, que es lo importante. El entrenador está satisfecho con los jugadores que ha llevado”.

Andrés ‘Pote’ Ríos: “a pesar del tiempo que se demoraron para conseguir los refuerzos, Nacional tuvo paciencia y supo asimilar el batacazo que se le vino por parte de la hinchada y el periodismo, que presionaban por los refuerzos. Creo que acertaron, se trajeron jugadores que son del riñón del técnico, en posiciones que se necesitaban y que están catalogados como lo mejor del continente en este momento”.

- ¿Cuál es el refuerzo más destacado?

GJG: “al final del año uno se dará cuenta cuál es el más destacado, pero está trayendo jugadores internacionales y con experiencia”.

WM: “difícil respuesta, vamos a ver cómo va a ser el comportamiento entre Cristian Vargas y Fernando Monetti para reemplazar a Franco Armani; me parece que una posición que puede resultar muy importante es la de Diego Braghieri, quien trabajaría por derecha para no desacomodar a Alexis Enríquez; lo de Vladimir Hernández me gusta; se insiste mucho en que pueda llegar Hugo Rodallega, sería una muy buena contratación porque aparte de Dayro Moreno no hay un delantero de peso y con gol; y lo de Helibelton Palacios es muy bueno”.

JJO: “el gran refuerzo es Fabián Castillo, que lo deben anunciar este viernes, los demás son jugadores muy rendidores que le van a dar una mano a Nacional y que van a hacer un relevo en nómina, porque del gran equipo que tuvo Nacional en la Libertadores, hay varios que van de salida o cumpliendo ciclo. Si Castillo se junta bien con Vladimir Hernández, van a hacer una dupla de lujo en ofensiva”.

AG: “en el armado de lo que necesita Nacional, creo que Vladimir Hernández va a ser el hombre que dé el cambio de ritmo, especialmente en ataque, además que Helibelton Palacios le va a dar mucha salida a equipo por derecha”.

AR: le tengo mucha fe a dos, el primero es Vladimir Hernández, cada vez que Nacional enfrentaba a Junior era el terror, viene con ganas de triunfar y tiene las características para hacerlo; el otro es Diego Braghieri, candidato a selección ideal del diario ‘El País’, de España, como mejor central del continente, creo que tiene todo para ser capitán de Nacional en el futuro.

- ¿Cuál es su opinión sobre el técnico Jorge Almirón?

GJG: “es un tipo trabajador, en el torneo internacional, en tan poquito tiempo de trabajo, se vio un equipo muy distinto, con buena presión en la parte de arriba y buen manejo de pelota. Se ve que sabe bastante”.

WM: “le fue bien en la pretemporada, es un técnico que tiene un buen palmarés, me parece que el fútbol que él practicaba con Lanús es del mismo paladar del hincha de nacional. Uno se ilusiona con que los aficionados vuelvan a esa comunión con jugadores y técnico, que se había perdido”.

JJO: “me parece que es un técnico trabajador, que tiene muy claro a qué tipo de institución llegó y las necesidades del equipo, es práctico y le puede dar una buena época a Nacional”.

AG: “ninguna porque realmente lo desconozco, sé que hizo una buena campaña en Lanús, pero no conozco mucho su trabajo”.

AR: “en su discurso dice lo que es, un tipo serio que va al punto, no se pone con arandelas, se dedica a hablar en la cancha y ha logrado mucho en muy poco tiempo; me gusta su decencia, que no vende humo y que es serio en su trabajo”.

