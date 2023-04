"Aunque sería un retroceso, la medida más fácil es volver a colocar mallas en estadios de Colombia"

"Me parece un retroceso frente a los avances que han habido en materia de seguridad en los estadios, además se ha trabajado para que sea un espectáculo familiar", así comenzó su intervención este martes en el programa de 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el General de la Policía José Roberto León, sobre la propuesta por parte de la Dimayor de volver a implementar las mallas en los estadios de Colombia, debido a los últimos incidentes de violencia que se han presentado en el Atanasio Girardot, de Medellín; y el Palogrande, de Manizales.

En la charla con equipo de periodistas, León dio como ejemplo la organización del Mundial Sub-20 que se llevó a cabo en Colombia en el 2011, y en el que las vallas de protección en las tribunas no fueron utilizadas. El General de la Policía aseguró que esa fue una oportunidad para mostrar la mejor cara del país en términos de seguridad.

"Cuando tocó planear lo del Sub-20 vimos que era un ventana para mostrar el tema de la seguridad en los estadios del país. Cuando vimos la noticia que teníamos como misión la responsabilidad del Mundial Sub 20, lo vimos como una ventana para mostrar lo mejor de Colombia al mundo, de quitar las mallas de los estadios", precisó.

José Roberto León aseguró que cada entidad correspondiente tiene que velar en el tema de las medidas a tomar en el escenario deportivo y habló de que en caso de que retornen las mallas, los miembros oficiales deben aumentar.

"Lo complementario, no se hace, esa es la observación, cada uno debe tomar las medidas al respecto. Un gran número de efectivos policías tienen que salir de sus cuadrantes para prestar ese servicio, si se colocan esas vayas, tiene que ir más policías al estadio", agregó.

Por último, el General sostuvo que el tema de volver a colocar las vallas en los estadios del país "me parece que la medida más fácil es colocarlas, es lo menos costoso y hay que asumir las responsabilidades que están establecidas en las normas vigentes".

Esto fue lo que dijo el presidente de Millonarios, Enrique Camacho, en 'Mañanas Blu' sobre la medida de las mallas:

"Realmente esa es no es una fórmula mágica, es realmente una fórmula que tiene que tomarse. No se trata de una idea novedosa, simplemente se trata de cumplir la ley. El conducto reglamentario 17-17 del 2010 dice que todos los estadios del país deben tener mallas de 2.50 de altura y 25 metros al lado de las barras populares con el propósito de evitar ese tipo de incidentes, de invasiones a la cancha o agresiones hacia los deportistas. Y eso es algo que está en ley y aquí es algo que no se ha cumplido y aquí se quitaron en un momento en el Mundial Sub-20, pero sólo deberían ser removibles para para las finales FIFA, pero en el resto deben ser instaladas", dijo el dirigente azul.