Carlos 'La Gambeta' Estrada: "Bajo ningún concepto Millonarios debe perder su identidad"

Carlos 'La Gambeta' Estrada sueña con que Millonarios levante este sábado 24 de junio la copa de campeón de la Liga I-2023 ante su hinchada en el estadio El Campín. El oriundo de Tumaco, en el departamento de Nariño, salió vencedor con el 'embajador' en los años 1987 y 1994 y confía en que los dirigidos por Alberto Gamero hagan lo propio frente a Atlético Nacional, en una llave donde nada está definido puesto que está 0-0.

El otrora delantero fue uno de los invitados a 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y allí dio su opinión del conjunto azul y blanco. Destacó la buena labor de grupo por parte de Gamero y su cuerpo técnico.

"Primero es importante hablar de que Millonarios ha llegado a esta instancia porque es un equipo grande, tiene un buen grupo de futbolistas, un excelente cuerpo técnico, han hecho una excelente campaña para salir campeones", dijo de entrada a la mesa de periodistas Carlos 'La Gambeta' Estrada.

En medio de la charla con el panel de periodistas, Estrada generó desde su punto de vista cuál es la clave para lograr ser campeón, apeló a que todo el plantel debe luchar para el mismo lado.

"Con trabajo y equipo, quiero que los mensajes que transmiten el entrenador, Alberto Gamero, deben ser asimilados y puestos en el terreno de juego. Dentro del campo de juego debemos ser 11 hombres, obreros, trabajar para el mismo lado, así se consigue un título", sostuvo.

Alabó la identidad y el estilo que le ha dado Alberto Gamero al 'embajador' desde que asumió la dirección técnica, para 'La Gambeta' Estrada esa la clave del éxito para vencer a Nacional.

"Lo que mostró Millonarios en Medellín y a lo largo del semestre ha sido muy bueno, no perder su identidad, bajo ningún concepto, no debe perder su hegemonía. La fortaleza ha sido esa amistad, de un equipo estructurado y la ubicación, por defender y recuperar el balón, la disciplina táctica de los muchachos. Todos esos pergaminos, me parece esencial donde debe haber esa sociedad entre Cataño (Daniel), 'Maca' (David Macalister Silva) y el mismo Óscar (Cortés), forman este trío y es preponderante", sostuvo.

Por último aseguró que "lógicamente los jugadores forman un equipo, se consiguen grandes cosas en la vida, pero para ganar títulos hay que trabajar en equipo". Y hasta se animó a decir un marcador, para él gana su "amado Millonarios" por 2-0.