Baldomero Perlaza y un giro sobre su futuro: suena para un equipo en el fútbol de Argentina

Lo de Baldomero Perlaza y Atlético Nacional se convirtió en toda una ‘novela’, luego de no renovar con el equipo antioqueño, tras varios ‘ires y venires’ y algunas versiones encontradas entre ambas partes.

A pesar de eso, el mediocampista vallecaucano, por su calidad y experiencia, ha sonado para equipos como el Junior de Barranquilla, aunque en las recientes horas se habla de un interés que hay por el jugador colombiano, desde Argentina.

“Perlaza sigue sin renovar su contrato y, de no llegar a un acuerdo, existe la posibilidad de continuar su carrera deportiva en otro equipo”, se lee de entrada en el medio ‘Radio Gol’.

Por la misma línea, informaron que desde Colón de Santa Fe, hay acercamientos por el mediocampista colombiano, pero habrá que esperar si al jugador le seduce ir al balompié argentino.

“Según pudo averiguar Radio Gol, José Néstor Vignatti ya negocia por el jugador, quien no juega un partido oficial con Atlético Nacional desde el 14 de mayo. En aquella ocasión, el volante fue titular contra La Equidad, más allá de la novela de su no renovación con el club verdiblanco”, agregaron.

Cabe recordar que hasta la esposa de Baldomero Perlaza se pronunció en redes sociales hace algunos días luego de las constantes críticas contra ella y su pareja.

De forma ‘explosiva’ Tatiana Gil escribió en su cuenta de Instagram que “¿Cuántos de ustedes saben lo que Nacional nos hizo cuando llegamos acá? Nadie verdad, nadie sabe ni mie... No saben que nos robaron cuando llegamos acá. Nadie sabe que a Baldo lo tuvieron casi un mes acá sin contrato, hasta que él ya les dijo me voy para Bogotá porque acá estoy perdiendo el tiempo y me puedo quedar sin jugar”.

Ya con la inminente salida de Baldomero Perlaza, en los próximos días, cuando termine contrato con los ‘verdolagas’, el 30 de junio, podrá negociar con el club que lo busque.