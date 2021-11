"Barranquilla le abiró las puertas al América para jugar el partido contra Millonarios"

Terminó la espera para América. Luego de una exhaustiva búsqueda de estadio, ya que no podrá jugar en el Pascual Guerrero porque se usará para los Juegos Panamericanos Junior, finalmente, encontró dónde disputar el partido del próximo domingo, por la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga colombiana II-2021, contra Millonarios.

Este miércoles, en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' , Fabio Poveda reveló que dicho compromiso será en el estadio Romelio Martínez, de la ciudad de Barranquilla. En su intervención, el periodista también reveló detalles de cómo se llegó a un acuerdo entre cada una de las partes implicadas.

"Estaban ultimando detalles con la policía de la ciudad para que no hubiera inconvenientes. Lo de Cúcuta, finalmente, no se dio, en primera instancia porque el terreno de juego no estaba en óptimas condiciones. Por eso, se le solicitó a Barranquilla y se le abrieron las puertas al América", informó.

Y es que la opción de Cúcuta tomó fuerza en algún momento, tanto como otras ciudades a las que se les hizo la petición, pero fueron negadas. Así lo expresó Mauricio Romero, presidente del equipo vallecaucano, en entrevista con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' .

"Fue una tarea titánica y frustrante, conseguir estadio. Hicimos gestión en Armenia, Bucaramanga, Bogotá, Ibagué, en todo lado y, desafortunadamente, no tuvimos respuesta positiva. Barranquilla siempre nos ha tendido la mano. En época de paro lo hicieron y esta vez no fue la excepción", expresó.

Recordemos que, como bien lo dijo el presidente 'escarlata', América de Cali ya había jugado allí para unos cuantos juegos, entre ellos de Copa Libertadores. Por último, dejó claro que "no habrá restricciones. Es un estadio pequeño, para 9.000 espectadores, pero esperamos hacer buena taquilla y solventar los gastos que conlleva ir a Barranquilla."

