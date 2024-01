Bernardo Espinosa era el papá de algunos jugadores de Girona, un capitán disciplinado y cumplidor

Bernardo Espinosa es uno de los flamantes fichajes de la liga del fútbol colombiano 2024-I, tras llegar a las huestes de Atlético Nacional, donde aportará todo su bagaje y experiencia adquirida por tantos años en Europa, entre España e Inglaterra.

Por ese motivo, en GolCaracol.com hablamos con Alex Luna, periodista de ‘Mundo Deportivo’ y quien cubre al Girona, equipo donde el zaguero central es todo un referente viviendo las buenas y malas durante varias etapas.

“Los últimos meses de Bernardo han sido complicados, de ahí su marcha al Atlético Nacional, jugó apenas minutos de descuento en dos partidos de Liga, pero sí jugó los dos partidos de las primeras fases de la Copa del Rey. No tenía ese protagonismo de otras temporadas, por ejemplo en el ascenso fue indiscutible y fue muy bueno, pero ya en el contexto actual del Girona, con Eric García, Daley Blind, ha hecho que no sea titular y tampoco sea el primer suplente, sin embargo a pesar de la estima que le tenía el club, lo mejor para los dos y la solución es que él jugara y ha decidió volver a casa”, aseguró el comunicado español, sobre la sorpresiva salida de Espinosa rumbo al fútbol colombiano.

Acá más declaraciones sobre Bernardo Espinosa:

¿Es un ídolo en el Girona?

“Bernardo es uno de los referentes en Girona sobre todo por el número de partidos, por como ha sido como persona, y también como jugador. Acumuló 174 partidos con el Girona, quedó a un partido de entrar al top 10 de los futbolistas con más encuentros en la historia del club, siempre fue un profesional adentro y afuera del campo, se quedó con la espina de él no poder despedirse de la afición y la afición de él”.

¿Cómo estuvo en lo físico antes de venir a Nacional?

“En lo físico Bernardo considero que está bien, no tuvo lesiones en los últimos meses, ni durante los últimos años algo grave, ha sido el nivel futbolístico lo que no le ha hecho ser titular. Reúne las condiciones físicas para competir al más alto nivel. Se cuida, le gusta cuidarse, tiene disciplina, es un profesional y su adaptación será inmediata”.

A falta de exámenes médicos, Bernardo Espinosa se prepara para jugar en Nacional. Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

¿Qué destaca de Bernardo Espinosa?

“Fuera de las canchas, lo ha dicho cualquier jugador de la plantilla y es que él era capitán porque siempre era disciplinado, cuando se hablaba con los jóvenes siempre han nombrado a Bernardo como los que siempre han ayudado a los demás, por su experiencia, era como el ‘papá’ de algunos”.

¿Cuáles son las características puntuales de Bernardo en defensa?

“Bernardo las características son propias de un central de la vieja escuela, muy alto, corpulento, y buen rematador de cabeza, peligroso en los saques de esquina, en todas las acciones a balón parado por su altura y envergadura. No es muy rápido pero sí inteligente en lo posicional que es lo que le ha hecho ganar duelos contra jugadores más rápidos que él”.

¿Causó repercusión en Girona su salida hacia Colombia?

“Tuvo repercusión su salido en un año como este, en un contexto en el que no se sabe si Girona podrá pelear contra el Real Madrid o entrar a la Champions League, para Bernardo ha sido una decisión difícil y meditada porque no es fácil irse de un equipo que hará historia, pero es una decisión profesional porque al no tener minutos tuvo la oportunidad de volver a casa, con su gente”.