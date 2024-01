Bernardo Espinosa con "ilusión" y se pone a punto para lucirse con Atlético Nacional

Bernardo Espinosa es uno de los fichajes estelares que Atlético Nacional presentó a su hinchada para este 2024. El defensa central llega proveniente del Girona, de España, equipo que, hoy por hoy, mira de tu a tu al Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid en la tabla de posiciones de la primera división de aquel país.

Luego de una larga travesía por Europa, el colombiano ha decidido regresar a su país para ser parte del cuadro 'verdolaga'. Sin embargo, toda historia tiene un principio y en exclusiva para 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el nuevo jugador del equipo paisa contó sus inicios en el mundo del fútbol, cómo llega hasta Atlético Nacional, además de revelar ciertos detalles de su transferencia.

"Mi mamá es española y cuando yo tenia 10 años se tomó la decisión de trasladarnos a España y yo llegué muy chico y, como todo niño apasionado al futbol, empecé a jugar allá y poco a poco fui empezando a tomármelo como algo más serio", contó en primera instancia.

"Todo el mundo en España empieza a jugar desde muy chico. En el barrio o en el colegio y así fue como empecé hasta que ya tenia 16 años y el Sevilla puso los ojos en mi y me dio la oportunidad de incorporarme al club", agregó.

Por otro lado, también decidió contar ciertos detalles respecto a su llegada a los 'verdolagas', asegurando que fue gracias a que se alinearon en el momento preciso varios temas de su carrera deportiva, como personal. "Se alinean muchas cosas para llegar a Nacional. A nivel deportivo es un proyecto en el que formar parte es de mucha ilusión, con mucha exigencia deportiva y aspiraciones deportivas, unidas con las que tengo a nivel personal de competición, de pelear siempre por lo máximo y un deseo y un anhelo que tenía en mi corazón", reveló el zaguero.

"Al final son mucho años por fuera, pero tenía el deseo de volver a mi país a jugar en el FPC en algún punto y sobre todo hacerlo desde una posición de nivel óptimo, de sentirme competitivo, de sentir que podía aportar mi grano de arena al club donde llegara y de la mano a un anhelo familiar", agregó.

Igualmente, y aunque desde chico se fue a España, asegura que por sus venas corre sangre 'cafetera' y así lo ha sentido siempre. "Siempre me he sentido colombiano, siempre he estado orgullosos de mis costumbres, mi cultura y tengo ahora la oportunidad de darles la oportunidad de vivir en Colombia a mi familia y hacerlo desde mi pasión".

Otras declaraciones de Bernardo Espinosa en 'Blog Deportivo'

¿Aspira a llegar a la Selección Colombia?

"Todo va de la mano con el rendimiento que uno puede tener en su club y siempre que me han hablado de selección y para mi la selección es siempre un sueño, el sueño de cualquier colombiano, cualquier futbolista es vestir la camiseta de la selección, pero sin duda para mi nunca ha sido el motivo sino el premio. No creo que en el futbol se cierren las puertas, no creo que hayan periodos en donde uno pueda optar o no para cumplir ese sueño y como colombiano, siempre tendré ese sueño de ser parte de la selección y viviendo acá y viviendo el FPC, estando en un gran club y haciendo una buena temporada, las puertas de ese sueño se seguirán tocando para que se abran".

¿Cómo se está adaptando a su nuevo equipo?

"Hay que aprovechar los días que tenemos para seguir mejorando, para seguir afianzando conceptos, para meterle trabajo y minutos a las piernas y, sobretodo, para en mi caso adaptarme lo antes posible a todos los compañeros y a lo que pide el cuerpo técnico para lo que será este año y por supuesto con las miras puestas porque ya empieza lo bueno, pero el día a día es importante, toca aprovecharlos".

¿Jhon Solís le habló de Atlético Nacional?

"Él ha sido partícipe de contarme muchas cosas del club, de la ciudad y al final cuando llegó a Girona se juntó mucho a mi, le intenté ayudar en todo lo posible para que se adaptara lo antes posible. Para él era un gran cambio también por lo que implica salir de su zona de confort, de un club donde está teniendo mucho protagonismo y llegar a un club de una exigencia alta y sobretodo en un proceso en el que ya se estaban dando los resultados y para mi es una alegría".