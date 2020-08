Bernardo Redín y sus anécdotas con Vladimir Popovic, en el recordado Deportivo Cali de 1985

Si a alguien le agradece Bernardo Redín su formación en los primeros años como futbolista es al serbio Vladimir Popovic, con quien coincidió en el Deportivo Cali, entre 1984 y 1986.

Popovic sacó la mejor versión del vallecaucano y lo hizo brillar junto a Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, quien había llegado de Millonarios, en un equipo que aún permanece en la memoria de los aficionados, por el buen fútbol que practicaba.

"Popovic me potenció como futbolista y persona, me llenó de confianza cuando llegó al Cali, con su metodología, con su disciplina, que no la negociaba por nada; la preparación física también era importante. Eso necesitábamos en ese momento porque teníamos buen pie, pero nos faltaba orden”, le contó Redín este martes a GolCaracol.com.

"Cuando estábamos en los hexagonales, que se jugaba miércoles y domingos, vivía pendiente de nuestras familias, las involucraba en el proyecto que se tenía. Hablaba con nuestras novias o esposas para que viéramos que debíamos hacer el sacrificio y conseguir las metas que nos trazábamos”, agregó.

Por último, el hoy asistente técnico de Reinaldo Rueda en la Selección de Chile recordó dos anécdotas con Popovic que lo marcaron en ese tiempo que compartieron en el Deportivo Cali.

"Recién casado, en el año 86, abrazaba a mi esposa y le decía ‘tranquila, hija, poquitas concentraciones, poquitas concentraciones’ (risas). Y cuando mi mamá murió, en el 84, yo tenía 21 años y mi mamá murió un viernes. Estábamos trabajando para lo que iba a ser el próximo año y me llamó al teléfono fijo y me dijo ‘hijito, su madre ya partió, usted sigue en este mundo y debe venir a entrenar el miércoles’. No era que fuera indolente, sino que me orientaba porque uno no podía quedarse en el dolor”, concluyó.