'Bolillo' Gómez: "En Junior hay que jugar bien, si uno gana jugando mal, a la gente no le gusta"

En la noche de este martes, en 'Espn' tuvieron como invitado a Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, quien sigue siendo un 'boom' por su llegada al banquillo técnico de Junior y que ya debutó con un empate 1-1 con Santa Fe, en el estadio Metropolitano. Acá sus palabras sobre los diferentes temas que le pusieron sobre la mesa.

Sus futbolistas

"Yo dije que el futbolista se conoce el día del partido, en los entrenamientos uno está al lado de él, lo hace atento, concentrado, uno sale contento de esos entrenamientos. A los jugadores les dije que cumplieran al menos 20 minutos del trabajo táctico (frente a Santa Fe). Acá en Barranquilla hay que jugar bien, si uno gana jugando mal, a la gente no le gusta. Hubo buena disposición, buena repartición en la cancha y ahí vamos".

Elogios del 'Pibe'

"Primero que todo no le he podido localizar, oajlá pueda conversar con él. Lo que dice Carlos (Valderrama) es emocionante, me dan ganas de llorar, de abrazarlo, es esa generación que nos queremos. Aquí en Colombia han querido sacarnos del fútbol al decir que no somos modernos y las palabras de Carlos dan ánimo para que la gente crea en uno. La palabra desactualizado en el fútbol no existe".

El juego de Junior

"También Junior jugó muy bien, jugó y jugó. Y el que circulaba era el balón. En Barranquilla no puede ser (el juego) con tanta intensidad o velocidad. El fútbol acá por todas las circunstancias debe ser bien jugado, bien repartidos todos en ataque y defensa. Ahora yo lo que tengo acá están trabajando en forma".

Junior, de local o de visitante

"Yo trabajo los equipos para jugar igual en cualquier lado. Ahora no existe ser local o visitante, hay que jugar de la misma manera. Estoy haciendo un trabajo así para imponernos y someter al rival. No hay nada distinto lo de adentro a lo de afuera. A uno de visitante lo meten atrás (los rivales), no es que como dicen por ahí que uno es defensivo".

Nuevas contrataciones

"No hemos entrado a esos temas con los directivos, estamos tratando de mejorar el equipo y vamos a ver cómo terminamos esa situación".

Los nuevos entrenadores

"Claro. Así nos tocó a nosotros cuando salimos, así nos pasó también. Son muchachos profesionales (David González, Lucas González y otros), trabajadores, hay que apoyarlos mucho. Estudiar y estudiar sin practicar no es tan bueno, hay que practicar y se complementa con el saber. Son muchachos que tienen su estilo de trabajo, y bueno que eso sea importante para que el fútbol colombiano vuelva a lugares importantes en el fútbol".