'Bolillo' Gómez: "Estos 'huevoncitos' que se hicieron una rumba y el coronavirus casi nos mata"

En rueda de prensa, Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, técnico del Medellín, explotó y mostró sinceridad absoluta cuando salió sobre la mesa este viernes el tema relacionado con la dificultades que ha tenido que enfrentar su equipo en la Liga del fútbol colombiano, especialmente por el contagio por coronavirus que afectó a varios jugadores y a cuerpo técnico.

El experimentado entrenador antioqueño fue uno de los afectados por el virus y estuvo varios días convaleciente, alejado de los trabajos de sus dirigidos en momentos clave del torneo.

El DIM es noveno en la tabla de posiciones con 26 puntos y el próximo domingo se jugará la clasificación frente a a Once Caldas. El 'poderoso' deberá ganar en Manizales y esperar que América pierda o empate con Tolima, en el Pascual Guerrero, para entrar.

Acá las declaraciones de Gómez:

"No es falta de huevas, no es falta de ganas, no es falta de trabajo. Se enfermaron, y que pena decirlo, hay otros equipos que se enfermaron y se han ido para abajo. Y nosotros en este campeonato fuimos el primer equipo que nos enfermamos, y todos saben que fue por una rumba de estos 'huevoncitos' que se hicieron una rumba por allá y nos cogió y nos enfermo, casi nos mata a todos".

"Oscar (Pérez) acabo de salir de enfermarse, yo todavía estoy convaleciente. Y estamos viniendo acá por la camiseta, por el Medellín, la institución y por profesionales".

"Decir que hay que poner huevas, ‘sí pongalas’, esté los diez días enfermos, venga, entrene y juegue. A ver, yo sí la tengo es clara y no me voy a dejar señalar ni de directivos ni de nadie, que este equipo se fue así porque se enfermó duro".