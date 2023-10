Bonner Mosquera: "Por estudios y experiencia podría ser DT de la Sub-20 o Presidente de Millonarios"

En la Liga II 2023 del fútbol colombiano uno de los equipos que cambió de entrenador fue Boyacá Chicó. Así llegaron después de las primeras fechas de este segundo semestre, dos hombres con experiencia pasada como jugadores profesionales como el técnico Belmer Aguilar y su asistente, Bonner Mosquera.

Precisamente este miércoles, el equipo 'ajedrezado' visitará a Millonarios, en la cancha de El Campín. Y para Mosquera, quien es el hombre con más partidos oficiales vestido de azul y blanco (550), la visita a la que fue su casa por cerca de 12 años resulta algo especial y significativo, ya que siente añoranzas y vienen a la mente recuerdos cuando era un rendidor y efectivo volante de marca, llevando además la cinta de capitán de los bogotanos.

Pero este hombre, de 52 años, no se quedó en historia, puesto que tras colgar los guayos dedicó su tiempo a prepararse académicamente obteniendo títulos como administrador de empresas deportivas, MBA en administración de entidades deportivas de la Escuela Universitaria del Real Madrid; MBA Administración de Negocios de la U. Sergio Arboleda;

Diplomado en gerencia deportiva de la U. Sergio Arboleda y junto a eso obtuvo la Licencia A y Licencia Pro como técnico de fútbol.

"Yo he estado siempre con esos deseos de estudiar, de crecer personal e intelectualmente. Y lo he hecho. Para la vista de todos mi hoja de vida y pues pensando a mediano plazo, creo que puedo llegar a ser desde entrenador de la Sub-20 de Millonarios, hasta presidente de la institución", indicó con seguridad Bonner Mosquera, quien habló con Gol Caracol en la previa al partido en la capital colombiana.

¿Usted ha tenido posibilidades de trabajar en Millonarios recientemente?

"A Millonarios he podido llegar, dos veces me han intentado llevar, las condiciones no se han dado desafortunadamente. En alguna ocasión, por situaciones que son extrafutbolísticas. En algunas otras ocasiones, la gente solo se queda con una versión, la gente no escucha dos versiones para decidir y definir qué fue lo que pasó. Siempre he considerado que Millonarios es mi casa, en algún momento, si Dios permite, llegaré ahí o sino desarrollaré mi vida como lo he hecho. Yo solo le deseo lo mejor a la institución".

¿Por qué no pudo llegar a Millonarios?

"Yo solo digo que la gente sufre más de envidia que de otra cosa, entonces es muy fácil hablar mal de las personas sin conocerlas a ciencia cierta, pero eso se queda en la conciencia de cada uno. Lo único que he hecho es hacer cosas buenas, me he preparado, he estudiado y estoy aprovechando el Boyacá Chicó para ser el técnico que siempre he querido ser, tener la posibilidad de dirigir equipos grandes y ser un técnico laureado en el futbol colombiano. Ahora estoy de asistente de Belmer Aguilar y me he sentido muy bien. Vamos a seguir trabajando, aprovechando la oportunidad y aprendiendo, porque esto es una carrera de largo aliento".

¿Cómo ve al Millonarios actual, que cautiva a propios y extraños?

"Es especial jugar contra Millonarios, porque es un equipo que tiene toda la tradición del mundo. Equipo grande y donde tuve la oportunidad de desarrollarme como persona y futbolista; el club que me lo ha dado todo, que me dio la oportunidad de ser reconocido y desarrollar el don que Dios me dio. Ojalá podamos hacer un buen partido, que Chicó haga las cosas como debe ser y que traiga un resultado importante para Tunja. Ahora estamos en orillas diferentes, pero se sabe que yo siempre amaré a Millonarios por todo lo que representa en mi vida".

¿Por qué coincidió con Bélmer Aguilar?

"Tuvimos la gran fortuna de encontrarnos en Millonarios, hicimos una gran amistad con Héctor Burgués y con Bélmer. Los tres éramos los grandes en esa época, nos reímos, gozamos, peleamos, lloramos, pero fue algo muy importante la amistad que tuvimos con Bélmer Aguilar. El hecho de haber compartido con Bélmer en varias opiniones de fútbol, creo que hizo que él me tuviera en cuenta, que considerara que podría ser la persona que lo acompañara en la segunda etapa de él en Chicó. Estoy agradecido con él, con Nicolás y Eduardo Pimentel, dueños acá del club, por la oportunidad que se me viene brindando de hacer lo que me gusta, lo que amo".

¿Y ese reencuentro con los hinchas de Millonarios?

"En la calle, siempre los hinchas de Millonarios me han reconocido la labor que hice, la labor que cumplí como deportista, la entrega, la honestidad que tuve para trabajar entonces yo creo que va ser normal, yo creo que va ser una relación normal. Yo me retiré de Millonarios hace 15 años, entonces muchos no me habrán visto jugando, muchos de los que ahora van al estadio no sabrán quién es Bonner Mosquera y otros sí sabrán a ciencia cierta quien soy. Esperemos ser tratados con respeto".