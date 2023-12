Boyacá Chicó anunció cambios en su cuerpo técnico: ¿Qué pasó?

Boyacá Chicó no tuvo el mejor de los semestres. En lo que fue esta Liga 2023-II, la cual fue ganada por Junior de Barranquilla, no pudo pasar la barrera del 'todos contra todos' y tuvo que resignarse a terminar su participación en el torneo local de manera prematura, junto con los otros 12 equipos que no lograron clasificar para los cuadrangulares finales.

Sin embargo, no hay tiempo para lamentos y desde ya el cuadro 'ajedrezado' piensa en lo que será su próximo año 2024. Teniendo esto en cuenta, el equipo de Boyacá ha anunciado la salida tanto de su director técnico, Belmer Aguilar, como de su asistente técnico, Bonner Mosquera.

"Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club S.A se permite informar a sus hinchas, medios de comunicación, periodistas y opinión pública en general que se dio por terminado el contrato del director técnico Belmer Aguilar y el Asistente Técnico, Bonner Mosquera. Queremos desearles los mejores éxitos y agradecer el esfuerzo realizado con la institución", fue lo que se pudo leer en el comunicado entregado por el Boyacá Chicó.

Aguilar había sido nombrado como el nuevo entrenador del cuadro boyacense en agosto de este año 2023, en reemplazo del estratega mexicano Mario García. El técnico antioqueño, al mando del Boyacá Chicó, disputó 14 partidos ganando tres de ellos, empatando seis y perdiendo cinco. Por su parte, dejó al equipo en la casilla 18 de la Liga 2023-II con 14 puntos.

Cabe resaltar que este fue su segundo periodo como entrenador de los 'ajedrezados', pues el oriundo de Chigorodó, Antioquia, estuvo al mando en el año 2020 dirigiendo solo diez partidos de los cuales ganó tres, empató uno y perdió seis.

Los jugadores del cuadro 'ajedrezado' entrenaron hasta jueves, cuando fueron liberados hasta los primeros días del mes de enero de 2024. Se espera que en las próximas horas los directivos, en cabeza de Eduardo Pimentel, tomen decisiones para nombrar al nuevo timonel.

¿Cuándo empieza la Liga 2024-I?

Junior de Barranquilla, campeón de la Liga II-2023 del fútbol colombiano Archivo de Colprensa

Según la información que reveló la Dimayor, ente que organiza la Liga, la Copa, el Torneo de ascenso y la Superliga, el rentado local dará inicio el fin de semana del 20 y 21 de enero de 2024.

Por su parte, también se confirmó que el formato de veinte equipos jugando un 'todos contra todos' en la primera fase, luego unos cuadrangulares semifinales de dos grupos en donde los líderes de cada conjunto disputen la final en una serie de ida y vuelta será mantenido para esta próxima edición de la Liga de Fútbol Profesional Colombiano.

Por otro lado, también se confirmó que la Copa Colombia pasará, desde su próxima edición, a dar cupo para la Copa Sudamericana. Antes, daba espacio al equipo ganador de clasificarse para la Copa Libertadores.