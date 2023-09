Boyacá Chicó festejo en La Independencia al superar 1-0 al Envigado, por la Liga II-2023

Boyacá Chicó logró este viernes 1 de septiembre sus primeros tres puntos en la actual Liga II-2023 del fútbol colombiano. El equipo 'ajedrezado' se impuso por 1-0 a Envigado en el estadio La Independencia de Tunja, en juego válido por novena jornada del rentado nacional. Wilmar Cruz fue el autor del gol del elenco de Tunja, que llegó a 8 unidades luego de ocho duelos jugados.

El partido tuvo acciones interesantes de bando y bando. Nada más en las 'primeras de cambio' el propio Cruz avisó a la portería de los 'naranjas' con un cabezazo. Posteriormente fue Sebastián Támara, también en los locales, se animó de media distancia.

Con el correr del reloj fue el Chicó el que se hizo con el control del esférico y así fue como al minuto 21 logró anotar en la tarde-noche de este viernes. Asistencia de Sebastián Támara y el número '7' envió el balón al fondo de la red y así venció la resistencia del arquero de Envigado, Felipe Parra.

De inmediato hubo euforia total en el elenco local, que hacía un poco más en las acciones del compromiso. Yilmar Celedón y Felipe Jaramillo fueron unos de los pocos que lo intentaron en los primeros 45 en el 'naranja'. De otro lado, a los 28 minutos Ángelo Peña tuvo que ser sustituido en Chicó a causa de la lesión y en su lugar ingresó Kevin Londoño.

Publicidad

La primera parte, Boyacá Chicó se fue ganando al descanso.

Para la parte complementaria, el Envigado hizo modificaciones y propuso un poco más al ataque; el duelo se hizo de ida y vuelta, con aproximaciones para cada equipo. Así fue como Luis Ángel Díaz se animó con un remate, pero su intención pasó por encima de la portería de Chicó.

Pero el 'ajedrezado' respondió con Geimer Romir Balanta, quien tras ingresar al área sacó un remate, pero que fue contenido de buena manera por el golero de Envigado.

Publicidad

Luego fue Envigado el que respondió con un pase entrelíneas, no obstante, no logró concretar en el último cuarto de cancha ya con el arquero de los de Tunja vencidos. Los de Andrés Orozco no eran finos en el último cuarto de cancha.

Al final se mantuvo el 1-0 en el tablero y el Bochacá Chicó ganó tres puntos importantes en pro de ascender posiciones en la tabla. Por su parte, Envigado se quedó en dos puntos y es colero. De otro lado, los 'naranjas' también están atentos en la tabla del descenso.