Boyacá Chicó le pidió pruebas a Néstor Salazar tras decir que un DT le pidió un soborno

Sigue el polémico tema del Boyacá Chicó y Néstor Salazar, luego de que el exfutbolista mencionara que alguien en el cuadro ‘ajedrezado’ le había pedido un alta suma de dinero para que jugara su hija.

Por eso, este domingo, el club boyacense se pronunció y le pidió pruebas al ‘Palmira’ tras su declaración, que fue noticia en el balompié colombiano en las recientes horas.

“El Boyacá Chicó F.C., su junta directiva, su presidente comunican a la opinión pública que dada la importancia por lo delicadas de las denuncias hechas a los medios de comunicación por parte del exjugador de fútbol Néstor "Palmira" Salazar el pasado 6 de julio, donde acusa a un integrante de nuestro cuerpo técnico del club, le pidió la suma de treinta millones de pesos ($30'000.000) como condición para que su hijo que se encontraba entrenando con el plantel profesional del equipo en esa época pudiera jugar”, se lee de entrada en el comunicado.

Por eso, el cuadro ‘ajedrezado’ informó que “solicita respetuosamente al exjugador Néstor "Palmira" Salazar que nos haga llegar las pruebas correspondientes de su grave denuncia al correo electrónico oficial del club en un término de tres (3) días calendario siguientes a la publicación de este comunicado”.

Además, Boyacá Chicó señaló que si el exfutbolista no argumenta lo que dijo recientemente, lo denunciarán.

“Que en el caso de que el señor Salazar no allegue las pruebas de su denuncia en este término de tiempo, nos veremos en la obligación de interponer la correspondiente DEMANDA PENAL por daños y perjuicios pidiendo AMPARAR Y PROTEGER el buen nombre de los técnicos de la institución para poder minimizar los enormes riesgos perjuicios y daños morales que se pueden causar”, finalizaron.

De hecho, en las recientes horas, Jhon ‘Flecha’ Gómez, quien trabaja en el Boyacá Chicó, se refirió a esta polémica y se mostró sorprendido por las declaraciones del ‘Palmira’.

"La verdad es que eso fue algo sorpresivo y que nos provocó demasiada tristeza. Les voy a explicar por qué. La cuestión con Juan Camilo Salazar (hijo de 'Palmira') fue algo que trabajó personalmente Eduardo Pimentel con Néstor Salazar. Pimentel quiso darle la posibilidad a su hijo y si tenía condiciones de que viniera y se probara, y él mismo autorizar si el muchacho se quedaba o no. Así, ni 'Flecha', ni Mario García, ni nadie más tuvo nada que ver en el caso. En ese momento yo fungía como DT de Chicó y no supe nada al respecto. Eso quiero que quede bien claro. Pimentel le dio la posibilidad que el muchacho viniera, mostrará sus condiciones porque las mostró y por eso se dejó, porque el muchacho mostró muy buenas condiciones y otra cosa es que en el proceso, en el transcurso del torneo el muchacho no le haya ido bien”, contó en charla con Gol Caracol.

Ahora, habrá que esperar si en los siguientes días se presentan las pruebas o qué más pasara con este caso que ha revolucionado en las toldas del cuadro boyacense, y en el balompié colombiano.