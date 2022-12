Brayan 'Coco' Perea: "Nunca he dejado de creer en mí y en mis condiciones, me tengo fe"

El delantero se mostró contento por haber marcado su primer gol oficial con Santa Fe, en el empate 2-2 frente a Rionegro, en El Campín. El vallecaucano fue el salvador 'cardenal'.

Brayan Perea volvió a vivir. Con un gol suyo, Santa Fe salvó un punto en la cancha de El Campín frente a Rionegro y por ese hecho salió satisfecho del terreno de juego.

'El Coco' valoró su anotación, ya que desde la temporada 2015 no marcaba, cuando jugaba con Troyes en la Liga de Francia.

Este lunes y en medio de su día de descanso, Perea habló con GolCaracol.com de su presente y futuro con la camiseta de los 'cardenales', que aún no ganan en la Liga Águila I 2019.

¿Qué significado tiene para usted el gol del domingo pasado con Santa Fe?

"Bueno, la verdad es que este gol tiene un significado muy importante para mí, para mi familia, para las personas que estuvieron cerca en los momentos difíciles. Cuando veo que el balón entra en el arco rival, se me pasó todo por la cabeza. Y estoy muy agradecido tanto con Dios, mi familia y mis compañeros. Y más que sirvió para empatar el partido porque se nos estaba acabando el tiempo. Queríamos el triunfo, pero logramos rescatar un punto".

¿El festejo fue con rabia o es solamente la impresión que se lleva la gente?

"El festejo queda claro, tanto por lo personal que ha pasado en mi carrera y por el partido, porque se estaba acabando el encuentro, estábamos por debajo del marcador y un gol en esa instancia, para mí es un momento de explotar. Fue más que todo por las circunstancias del partido".

¿Se muestra que a 'Coco' Perea no se le ha olvidado hacer goles y que poco a poco va a recuperar su forma?

"Siempre tuve claro, no dejar en creer en mí y en mis condiciones. Por muy duras que estuvieran las situaciones, siempre seguí trabajando con mucha fuerza y mentalidad positiva. Pero el punto clave de todo fue la paciencia y tuve mucha fe. Gracias a Dios, el domingo pude volver a marcar, y para mí es una satisfacción personal muy grande porque los momentos que pasé fueron muy difíciles. Me mantuve concentrado, metido en el cuento, para no perder esa convicción".

¿Cómo analiza el presente de Santa Fe?

"Un presente, que la tabla de posiciones y la gente no lo ve muy bien. Pero nosotros estamos muy positivos, estamos muy metidos en nuestro trabajo y lo analizo de la mejor manera. Nosotros estamos muy conscientes que se están haciendo las cosas bien, se está mostrando mucho amor por la camiseta, por nosotros mismos y por nuestros compañeros. Y lo único que falta es la victoria, que es lo más importante".

¿A cuántos goles quiere llegar usted en este semestre?

"Dios quiera que sean muchos, pero siempre pienso en mi grupo, en mis compañeros. Lo más importante ahora es ganar y clasificar a los ocho. Yo tengo objetivos muy claros, tanto personales como grupales. Dios quiera sean muchos, pero por encima de lo personal es clasificar a los ocho y pelear por el título".

Pero el tema de la clasificación se viene complicando fecha a fecha...

"Sabemos que se va complicando porque todos los equipos están buscando sus resultados, y posicionarse en la tabla de los ocho. Es complicado, pero nosotros vamos mentalizados en cada plaza, tanto de local o visitante en buscar los tres puntos".