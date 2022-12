Brayan Rovira: “Sería un honor vestir la camiseta de Nacional de nuevo”

El volante aclaró un malentendido presentado con los hinchas del club ‘verdolaga’, tras unas declaraciones suyas luego de la eliminación del ‘leopardo’, en los cuartos de final de la Liga Águila-II.

Este lunes, Brayan Rovira publicó en sus redes sociales una carta abierta a los hinchas de Nacional, dueño de sus derechos deportivos, luego de asegurar que quería quedarse en el Bucaramanga para la próxima temporada.

“Desde ayer no he tenido tranquilidad debido a las declaraciones publicadas en redes sociales por un periodista que me preguntó sobre mi continuidad en el Bucaramanga. Con toda tranquilidad le dije que me gustaría quedarme, pues desde que llegué en el 2017 he jugado 55 partidos, 38 de ellos este año”, inició el centrocampista, de 21 años.

“Yo soy jugador de fútbol y sueño siempre en sumar minutos. La ansiedad cuando uno no es convocado es mucha. Yo tengo 21 años y desde los 7 mis colores han sido los de Nacional. Gracias a Nacional estuve en Bucaramanga y voy madurando en lo futbolístico”, complementó.

Rovira, quien fue pieza clave en la buena campaña del Atlético Bucaramanga, que logró clasificar a la Copa Suramericana 2019, aseguró que respondió con humildad a la pregunta del periodista, la cual fue interpretada por los hinchas antioqueños.

“Soy una persona agradecida, y si alguien me pregunta después de un partido, donde dimos todo por clasificar, si quiero seguir, voy a decir que sí, porque la humildad también es agradecer las oportunidades que nos dieron”.

El volante, quien tiene que presentarse a comienzo de año en Atlético Nacional aún no define su futuro para 2019 y cuenta con siete ofertas para la próxima temporada, según el gerente deportivo del Bucaramanga.

“Mis derechos deportivos pertenecen a Nacional y no creo que ningún jugador que quiera tener una carrera sobresaliente y duradera no sueñe con vestir la camiseta de Nacional, Lo que dije lo expresé desde la humildad y el respeto”, expresó.

“El verde me formó y sería un honor vestir la camiseta de nuevo y tengo claro desde que estuve en las divisiones menores que acá hay que tener talento y garra. A los hinchas mis disculpas si se malinterpretaron mis declaraciones”, agregó.

