Bréiner Castillo: “Mi sueño y mi deseo es dirigir al Deportivo Cali”

Luego de anunciar su retiro como futbolista profesional, el arquero nariñense habló de los estudios que recientemente ha hecho y el anhelo que tiene de dirigir al cuadro ‘azucarero’, el de sus amores.

El pasado 6 de noviembre, Bréiner Clemente Castillo Caicedo hizo oficial su retiro del fútbol profesional, y precisamente, este jueves será su última práctica bajo los órdenes de un entrenador, por eso desde ya palpita su sueño y para lo que tanto se ha preparado.

Lo que pocas personas saben es que el exarquero durante los últimos cinco años ha estudiado y se ha capacitado para ser entrenador de fútbol, entre sus logros se destacan cerca algo más de cuatro títulos, que le dan todos los pergaminos para asumir como técnico de un equipo profesional.

Ahora mismo Castillo está en Neiva, ciudad que lo acogió durante varios años gracias al Atlético Huila, club del que se retiró de la vida profesional; pero, el viernes la historia será otra, se radicará en Medellín, y como él lo afirma “empezará desde cero para ser entrenador de fútbol”.

En charla con GolCaracol.com, el oriundo de Barbacoas, Nariño, contó lo que será de su vida de ahora en adelante y del eterno sueño que lo desvela, dirigir al Deportivo Cali.

Fueron 22 años en los que estuvo en 11 equipos colombianos, uno ecuatoriano, uno venezolano y la Selección Colombia. Por eso Castillo Caicedo tiene todos los argumentos para hablar de la dirección técnica.

“Desde 2013 me he preparado, empecé con la carrera de entrenador de arqueros, luego la de director técnico, después hice un curso de analista de fútbol, estudié gerencia deportiva, estoy haciendo un máster en gerencia y ya casi acabo el curso de educador físico y entrenador personalizado”, son los estudios que certifica el hombre de 40 años.

Ya experimentado, con múltiples historias en el mundo del deporte y con los pies en la tierra él dice: “en el fútbol existen las leyendas y existimos el resto”, argumentando que él, pese a sus estudios, va remar para cumplir sus objetivos.

Metas que tiene diseñadas y totalmente claras, por eso con toda la autoridad del caso afirma: “mi sueño y mi deseo es dirigir al Deportivo Cali. Se lo he dicho a mi esposa y a mis familiares, ellos guardan un recelo por el club, pero yo siento a la institución y sé del cariño que me tienen los hinchas”.

Sin embargo, Castillo no se cierra la puerta y añade que también le tiene aprecio a la última escuadra con la que jugó: “ojalá pueda volver al Atlético Huila en otra condición”.

Evidentemente tiene gratos recuerdos con Cali. Con absoluto agrado recuerda a un técnico que lo marcó: “guardo una gran imagen de Daniel Carreño, me dirigió en el verdiblanco, no jugué ni un solo partido con él, pero tengo una gran amistad con él porque cuando llegó al club me saludó de mano, por mi nombre y demostró que tenía un gran manejo de grupo”.

Castillo continúa sus estudios a paso firme, pero es enfático en decir: “estoy convencido de que algún día voy a dirigir y lo voy a lograr a como dé lugar”.

Esta es la primera parte de una entrevista en la que Breiner Clemente Castillo Caicedo abrió su corazón y recordó los buenos momentos que le dejó el fútbol a lo largo de 22 años de carrera. ¡Buen viento Breiner!