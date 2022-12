Bréiner Castillo viajará este viernes a Neiva, para unirse al Atlético Huila

El experimentado arquero de 38 años, quien venía jugando con Envigado, arribará a la capital ‘Opita’, para sumarse al elenco dirigido por el argentino, Jorge Antonio Vivaldo.

Este será el noveno equipo colombiano que integre el guardameta oriundo de Barbacoas, Nariño, luego de definir su desvinculación del elenco naranja.

“En días anteriores comenzamos a trabajar la posibilidad de ir al Atlético Huila, comenzamos a hablar con Envigado porque todavía tenía contrato de seis meses, ya se terminaron de definir varios temas y quedó todo arreglado, mañana estaré viajando a Neiva” agregó el arquero en conversación con Golcaracol.com.

Castillo agregó que habló con Jorge ‘El Patrón’ Bermúdez, director deportivo de la institución huilense, en donde le dijo que estaban interesados para contar con él para el proyecto.

“Voy por un año, hasta diciembre, tengo que terminar de hacer unas cosas con Envigado para poder viajar. Lo que puedo llegar a mostrar a Huila es trabajo, dedicación, responsabilidad, respeto por la institución, esfuerzo diario y compromiso con los compañeros, para sacar el proyecto adelante”.

Sobre un posible retiro del futbol competitivo, Castillo finalizó diciendo, “llevo 21 años de carrera, no ha sido fácil, pero he sido bendecido, porque soy consciente de que me queda pocos años, pero por el momento voy a Huila, tengo muchos deseos de seguir jugando un buen tiempo”.