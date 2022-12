Breiner Paz: “No me las creo aún, esta oportunidad es importante para mí, quiero seguir creciendo”

El joven defensor central de Millonarios fue titular en la victoria 1-0 frente a Pasto, y a pesar de tener una gran responsabilidad, no desentonó y se mostró seguro en cada pelota que tuvo en sus pies.

Breiner Paz es otra de las apuestas de Jorge Luis Pinto, y el futbolista oriundo de Valledupar ha correspondido al técnico y ha dicho presente en las circunstancias adversas que ha tenido el elenco azul durante la Liga Águila-I.

Publicidad

Vea también: Millonarios dio un paso más y Nacional revivió: así quedaron los cuadrangulares de la Liga Águila-I

A pesar de sus 21 años, el zaguero central ha tenido que jugar en partidos decisivos de los cuadrangulares finales, como contra América, en Cali; frente a Pasto, en Ipiales y ahora desde el pitazo inicial el pasado domingo con Pasto.

El nivel de Paz ha sido destacado, mostrando tenacidad, seguridad, tranquilidad y orden en la zona defensiva.

El futbolista habló con GolCaracol.com, tras el encuentro con los nariñenses, y mostró su alegría y emoción de poder asumir esa responsabilidad en Millonarios.

Publicidad

“Es importante para mí, quiero seguir creciendo como jugador, no me las creo aún, me gustó el resultado con Pasto, pero ya hay que pensar en el partido contra Unión Magdalena”, agregó.

Por otra parte, destacó lo que significó el apoyo de la hinchada de los ‘embajadores’ y lo que sintió con tantas personas atentas a su juego.

Publicidad

Lea también: ¡Prográmese! Así se jugará la penúltima fecha de los cuadrangulares de la Liga Águila

“Eso se mueve, se siente, ese amor que nos irradian los hinchas, es bonito jugar en El Campín, no es fácil, más de local porque hay que responder. Le digo a los hinchas que nos sigan apoyando, que nosotros vamos con mentalidad ganadora para ser campeones”, aseveró.

Por otra parte, Breiner Paz analizó a Unión Magdalena, el próximo rival de Millonarios, este sábado, a las 4:00 p.m., en el estadio Sierra Nevada.

“Es un equipo que ya vino acá, con jerarquía, no lo veo un equipo fácil, es un rival a vencer, todos hacen méritos para estar en estas instancias y se sabe que ellos son buenos. Les iremos a ganar, es nuestra mentalidad y la tenemos clara”, concluyó.

Publicidad