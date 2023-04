Bucaramanga se quedó sin técnico: "El presidente bajó y me comunicó que estaba despedido"

Este sábado, Atlético Bucaramanga no pudo con Millonarios y cayó 0-2 en el estadio Alfonso López de la capital santandereana. Este fue el octavo partido consecutivo de los 'leopardos' sin ganar, resultados que desencadenaron en el despido del entrenador Raúl Armando. Fue el mismo DT quien dio la noticia en la rueda de prensa una vez culminó el encuentro.

"Bajó el presidente y me comunicaron que me habían despedido, así que como se lo hice saber al grupo de jugadores y colaboradores, estamos agradecidos como cuerpo técnico, por cómo se han comportado desde el primer día, ya llevamos cuatro meses acá y tenemos más que palabras de agradecimiento. Pedimos disculpas, intentamos de todas maneras tratar de revertir la situación y hoy no fue nuestro mejor partido", fueron las palabras del estratega argentino.

Y es que a pesar de que los santandereanos empezaron bien el campeonato, sobre todo liderado por los goles argentino Gonzalo Lencina, el equipo poco a poco se fue diluyendo y los resultados no se dieron.

De hecho, a pesar de que el campeonato ya había arrancado, el 'leopardo' dio el batacazo en cuanto fichajes se refiere, puesto que oficializó a Teófilo Gutierrez como nuevo jugador. Y si bien el oriundo de 'la Chinita' entró enchufado en los primeros juegos, dandole mayor generación en ofensiva, eso no fue suficiente para que Bucaramanga sumara de a tres.

Al parecer las directivas no le dieron más espera a esta situación, pues el los de Santander se ubican en la casilla 13 con 11 unidades luego de 11 partidos disputados, rendimiento bajo que dio pie a la radical de decisión de no contar más con Raúl Armando como técnico del club.

Ahora solo queda esperar que Atlético Bucaramanga haga oficial el despido del argentino en un comunicado como es de costumbre y además saber si habrá DT interino o ya tienen en carpeta un estratega que le pueda dar vuelta a mal momento que pasa el equipo.

Loas resultados del Bucaramanga en la era de Raúl Armando

Bucaramanga 0-0 Envigado

Atlético Huila 1-2 Bucaramanga

Bucaramanga 1-0 Junior

Jaguares 1-1 Bucaramanga

Bucaramanga 1-1 Atlético Nacional

Águilas Doradas 1-0 Bucaramanga

Bucaramanga 0-1 Once Caldas

Deportivo Cali 1-1 Bucaramanga

Bucaramanga 1-1 Deportes Tolima

Alianza Petrolera 2-0 Bucaramanga

Bucaramanga 0-2 Millonarios

¿Cuándo vuelve a jugar Bucaramanga en la Liga 2023-I?

Por la fecha 12, el próximo domingo 9 de abril, a las 2:00 p.m., los 'leopardos' tendrán que visitar al Deportivo Pereira, en el estadio Hernán Ramírez Villegas, en la capital risaraldense.