Bucaramanga y Millonarios no se hicieron daño: empate 0-0, en un partido para el olvido

El cierre de la segunda jornada de la Liga I-2024 fue protagonizado por Atlético Bucaramanga y Millonarios. Ambos clubes se vieron las caras en el estadio Alfonso López, donde no se hicieron daño. Y es que el resultado final fue 0-0 , donde no se dieron tantas emociones en las áreas, ya que los dos equipos estuvieron imprecisos y no aprovecharon las pocas llegadas.

El desarrollo del encuentro no fue el mejor. Eso sí, hubo un par de jugadas interesantes. En primera instancia, el arquero Aldair Quintana fue el responsable de mantener su arco en cero, con buenas atajadas. La más destacada fue un mano a mano que le ganó a Beckham Castro. Sin duda, el guardameta fue la figura, al aparecer en los momentos más claves.

Por otro lado, se presentó una acción insólita. Larry Vásquez falló un tanto de no creer. Con el arco completamente solo, el mediocampista del 'embajador' erró, lo que generó que tanto él como algunos de sus compañeros se tomaran la cabeza. Fue la opción de gol más clara en el partido y lo que hubiera podido cambiar las cosas. Finalmente, fue un 0-0 definitivo.

Ahora, hubo dos sucesos llamativos. Se jugaba el primer tiempo, cuando el cuadro 'embajador' se disponía a realizar un saque de banda. En ese momento, un perro saltó al terreno de juego y evitó que se realizara, deteniendo el juego por unos cuantos segundos. Por fortuna, no se tardaron tanto en sacar al animal de la cancha y todo se pudo reanudar.

Publicidad

De igual manera, cuando corría el minuto 73 y las acciones estaban a la altura de la mitad de la cancha, se apagó una de las luminarias, lo que obligó a detener todo. Fueron aproximadamente 15 minutos en los que estuvo detenido el duelo, a la espera de lo que pudieran resolver. Por fortuna, la luz volvió y se reanudó el Bucaramanga vs. Millonarios.

Acción de juego de Bucaramanga vs. Millonarios, en el estadio Alfonso López Twitter de Millonarios

Ficha técnica de Atlético Bucaramanga vs. Millonarios, por la fecha 2 de la Liga I-2024 del fútbol colombiano

Alineaciones titulares

Atlético Bucaramanga: Aldair Quintana; Aldair Gutierrez, Jefferson Mena, Carlos Henao, Juan Camilo Mosquera; Fabry Castro, Aldair Zárate, Fredy Hinestroza; Fabián Sambueza, Dairon Valencia y Daniel Mosquera. D.T.: Rafael Dudamel.

Millonarios: Álvaro Montero; Delvin Alfonzo, Andrés Llinás, Jorge Arias, Omar Bertel; Jhon Largacha, Daniel Giraldo, Larry Vásquez, Stiven Vega; Beckham Castro y Leonardo Castro. D.T.: Alberto Gamero.

Suplentes

Atlético Bucaramanga: Ricardo Márquez, Estefano Arango, Santiago Jiménez, Luis Erney Vásquez, Juan David Rodríguez, Jhon Córdoba y Carlos Romaña.

Millonarios: Sander Navarro, Óscar Vanegas, Yuber Quiñones, Juan Carvajal, Diego Novoa, Alex Moreno Paz y Nicolás Árevalo.

Publicidad

Cambios

Atlético Bucaramanga: Estefano Arango por Dairon Valencia; Ricardo Márquez por Daniel Mosquera; Jhon Córdoba por Juan Camilo Mosquera; Juan David Rodríguez por Aldair Zárate.

Millonarios: Sander Navarro por Jhon Largacha; Juan Carvajal por Leonardo Castro; Yuber Quiñones por Beckham Castro.

Acción de juego de Bucaramanga contra Millonarios, en el estadio Alfonso López Twitter de Millonarios

Amonestados

Atlético Bucaramanga: No registra.

Millonarios: Jhon Largacha y Jorge Arias.

Goles

Atlético Bucaramanga: No registra.

Millonarios: No registra.

Próxima fecha

Atlético Bucaramanga: jugará el viernes 2 de febrero, a las 6:10 p.m. (Hora de Colombia), frente a Jaguares, en el estadio Jaraguay de Montería.

Millonarios: enfrenterá a Alianza F.C., el próximo miércoles 31 de enero, a las 6:10 p.m. (Hora de Colombia), en el estadio El Campín.