Bucaramanga y Once Caldas no se hicieron daño: 1-1 para seguir en la pelea por entrar a los ocho Atlético Bucaramanga y Once Caldas no se hicieron daño en la fecha 16 de la Liga Águila-I 2019. En un duelo importante por entrar en el grupo de los ocho, ambos equipos mantuvieron intactas sus posibilidades pese a la igualdad 1-1.