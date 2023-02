"Cada equipo en el fútbol colombiano hace su negocio; para nosotros el punto sirve mucho"

Unión Magdalena sumó un valioso punto en su visita a Santa Fe, por juego de la sexta jornada de la Liga I-2023. El 'ciclón bananero' hizo un buen planteamiento en El Campín, en un cotejo que estuvo marcado por las polémicas del VAR. Tras el mismo en suelo capitalino, el capitán Alexander Mejía, capitán, y el asistente técnico Juan Manuel López Sirrota, comparecieron en rueda de prensa.

"Creo que hicimos un partido prolijo, inteligente, desde mi punto de vista tratamos de neutralizar todo lo que propuso Santa Fe, salvo de las situaciones de los penales en sí, no hubo una situaciones en lo que nos quebraran. Para un equipo del llano no es fácil jugar en la altura; Santa Fe es un equipo con un nómina potencial, con jugadores que juega muy bien y dinámica interesante. Sacamos el partido bien adelante, no era sencillo, ante un equipo grande, el marco que se da para que Santa Fe nos apretara, creo que lo resolvimos bien. Queríamos que el arco el cero era una realidad, lo logramos, a nosotros en nuestros objetivos a mediano y a largo plazo, creo que el punto sigue mucho, a seguir trabajando", dijo de entrada López Sirrota.

Sobre el planteamiento del compromiso por parte de los suyos y algunos dijesen que hicieron tiempo en el tapete verde, el asistente técnico del conjunto samario fue contundente.

"Para Unión Magdalena venir a jugar contra Santa Fe en El Campín, a las 2 de la tarde, un punto sirve; todos quisiéramos tener mucho más el balón, situaciones de gol y protagonismo, pero tampoco sirve venir y exponerse e irse con las manos vacías; sería poco inteligente. Tenemos que ir gestionando los recursos de la manera más noble que se pueda y entendiendo de cada equipo en el fútbol colombiano hace su negocio, recién lo dijo Álex (Mejía) sobre el tiempo efectivo, y yo pregunto aquí, cuándo los clubes de altura van al calor no hacen tiempo, ahí no cuenta el tiempo efectivo. Cada uno busca su negocio y sus intereses, está muy bien, dentro de la ley todo, fuera de esta, nada; mientras los árbitros sean los que avalen lo que pase dentro del campo todos tienen que buscar su negocio; para nosotros el punto sirve mucho", aseveró.

Por su parte, Alexander Mejía valoró la disposición de sus compañeros en cancha y aseguró que venir a jugar a las 2 de la tarde en la altura no es fácil e hizo un petición.

"Valorar todo el esfuerzo de los muchachos, darnos crédito, porque no es fácil venir a jugar acá y un horario poco habitual, un horario a las 2 de las tarde, es muy complicado; hay que sentarse a revisar, la gente que manda en el fútbol, las que nos orienta para que se vea un mejor espectáculo, jugar a las dos de la tarde acá en Bogotá es totalmente difícil. Ya entrando en materia, el equipo estuvo bien en defensa, serio, compacto, chances claras de gol: los penales, los dos remates al arco por arriba, circulaban la pelota pero no nos hacían tanto daño, jugaban la intención. Hoy el fútbol es tan relativo, digamos así, que al final se pudo ganar con pocas chances. De ahora en adelante todo vale para nosotros, como se los dije a los muchachos cuando llegué acá, que no teníamos que pensar en el descenso, sino en clasificar, y este tipo tiene potencial, tiene jugadores para poder clasificar", manifestó el capitán de Unión Magdalena.

Otras declaraciones de Alexander Mejía:

*Sobre los penaltis y la intervención del VAR:

"En el primero sí hay una infracción, pero en el segundo yo le manifestaba al árbitro de que no hay ninguna posibilidad de que el jugador se acerque al arco porque está de espalda, si nos ponemos a ver todas las manos que han habido en estas últimas fechas en el fútbol colombiano, hay que pitarlas todas; se van a pitar por partidos dos o tres. Creo que tenemos que entrar a revisar si la mano impide el recorrido de la pelota o el recorrido del jugador o si va en trayectoria hacia el arco. Hoy (domingo) nosotros rechazamos tres pelotas y hubo mano y yo le decía al árbitro: 'y si termina en gol', no es que es sin intención, entonces...' Tenemos que sentarnos a revisar todo este montón de cosas que están sucediendo en nuestro fútbol, porque se está perdiendo demasiado tiempo en revisar, uno ve en las grandes ligas unos segundos y juegue. Revisemos, que esto no vaya a entrar en polémica ni en detalle ni nada, sino para corregir".

*Si el árbitro incidió en el partido:

"No, puntuales las dos ocasiones que tuvo Santa Fe en el punto penalti. La verdad, con todo respeto, yo no vi una situación clara de gol de Santa Fe en el primer tiempo, que tuvo la pelota sí, pero ellos no nos 'agredían', recurrían al pelotazo atrás de nuestros centrales, no nos agarró mal parados, las líneas bien juntas. Enamorado fue el más desequilibró, causó problemas, pero no creo que nos hayan superado situaciones de gol, se pudo ganar al final con pocas chances. No creo que el árbitro haya incidido en alguna parte del juego, simplemente hubo dos penaltis puntuales y uno trata de ir y discutir, pero cuando el árbitro toma la decisión no se pude discutir. Destacar a Ramiro (Sánchez), tapar dos penaltis no es fácil, a uno de los goleadores de Santa Fe, eso quiere decir de que hay un grupo serio y comprometido".

*El punto sumado y lo que viene

"Creemos en este proyecto, de que las cosas van a funcionar porque hay un grupo serio, con limitaciones pero con disposición. Mientras haya con qué y herramientas, se va a poder. Nos vamos tranquilos y contentos, es un punto valioso que nos va a servir más adelante".