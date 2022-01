"Cada vez es peor lo que hacen con Millonarios y después nos lamentamos porque no somos campeones"

Millonarios ya presentó a Álvaro Montero y José Cuenú, para lo que se viene en el 2022, y las directivas estarían trabajando para vincular a Larry Vázquez, quien fue acercado al 'embajador' en la última semana.

Sin embargo, los hinchas no están contentos con las salidas de Fernando Uribe y Daniel Giraldo, ambos para Junior, y con todo el manejo dirigencial que se le viene dando al club en estos años.

Por eso, Mario Vanemerak salió a mostrar su descontento, en charla con 'Red + Noticias', y fue muy crítico con las directivas del conjunto bogotano.

"Estoy como todos los comienzos de año. Renegando y preocupado porque los dirigentes no le meten la mano al equipo, no traen refuerzos de categoría. Siempre es lo mismo. Después llegan los torneos y nos lamentamos porque no somos campeones. Siguen siendo un fracaso los dirigentes de Millonarios porque lo toman como un equipo chico. No sé qué quieren hacer, si quieren acabar con el equipo", expresó en la entrevista.

Y, agregó: "Cada vez es peor lo que hacen Serpa, Camacho y las personas que están vinculadas a Millonarios. Han desangrando al equipo, lo importante y la grandeza de Millonarios. Podemos llegar a una final, pero de ahí no pasamos porque nos faltan 10 para el peso. Mientras estos dirigentes sigan pensando así, Millonarios será cada vez más chico".

