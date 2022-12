Después de mucho tiempo de espera, el próximo viernes 17 de febrero, se dará inicio al primer torneo profesional de fútbol femenino en Colombia.

En la primera fase los clubes estarán distribuidos en tres grupos de seis equipos, que se enfrentarán todos contra todos, ida y vuelta. De cada grupo avanzan los dos primeros y los dos mejores terceros, que luego se enfrentarán en la siguiente ronda.

Este es el calendario de la fase de grupos de la Liga Águila femenina 2017:

Grupo A – Fecha 1 - Febrero 19

Real Cartagena vs. Alianza Petrolera

Febrero 20

Real Santander vs. Unión Magdalena

Bucaramanga vs. Envigado

Grupo B – Fecha 1 – Febrero 18

Patriotas vs. Huila

Febrero 19

Cúcuta vs. Fortaleza

Equidad vs. Santa Fe

Grupo C - Febrero 17

Pasto vs. Cortuluá

Febrero 18

Orsomarso vs. América

Febrero 19

Pereira vs. Quindío

Fecha 2 - Febrero 26

Grupo A

Alianza vs. Envigado

Unión Magdalena vs. Real Cartagena

Bucaramanga vs. Real Santander

Grupo B

Equidad vs. Cúcuta

Santa Fe vs. Huila

Fortaleza vs. Patriotas

Grupo C

América vs. Cortuluá

Pereira vs. Pasto

Quindío vs. Orsomarso

Fecha 3 - Marzo 5

Grupo A

Unión Magdalena vs. Alianza

Real Cartagena vs. Bucaramanga

Envigado vs. Real Santander

Grupo B

Huila vs. Equidad

Santa Fe vs. Fortaleza

Patriotas vs. Cúcuta

Grupo C

Cortuluá vs. Pereira

Pasto vs. Orsomarso

América vs. Quindío

Fecha 4 - Marzo 12

Grupo A

Envigado vs. Unión Magdalena

Alianza vs. Bucaramanga

Real Santander vs. Real Cartagena

Grupo B

Cúcuta vs. Huila

Fortaleza vs. Equidad

Patriotas vs. Santa Fe

Grupo C

Pereira vs. América

Orsomarso vs. Cortuluá

Pasto vs. Quindío

Fecha 5 - Marzo 19

Grupo A

Bucaramanga vs. Unión Magdalena

Real Santander vs. Alianza

Real Cartagena vs. Envigado

Grupo B

Fortaleza vs. Huila

Equidad vs. Patriotas

Cúcuta vs. Santa Fe

Grupo C

Pereira vs. Orsomarso

Quindío vs. Cortulúa

América vs. Pasto

Fecha 6 – Abril 2

Grupo A

Alianza vs. Real Cartagena

Unión vs. Real Santander

Envigado vs. Bucaramanga

Grupo B

Santa Fe vs. Equidad

Huila vs. Patriotas

Fortaleza vs. Cúcuta

Grupo C

Cortuluá vs. Pasto

Quindío vs. Pereira

América vs. Orsomarso

Fecha 7 – Abril 9

Grupo A

Envigado vs. Alianza Petrolera

Real Cartagena vs. Unión Magdalena

Real Santander vs. Bucaramanga

Grupo B

Cúcuta vs. Equidad

Huila vs. Santa Fe

Patriotas vs. Fortaleza

Grupo C

Cortuluá vs. América

Pasto vs. Pereira

Orsomarso vs. Quindío

Fecha 8 – Abril 16

Grupo A

Alianza vs. Unión Magdalena

Bucaramanga vs. Real Cartagena

Real Santander vs. Envigado

Grupo B

Equidad vs. Huila

Fortaleza vs. Santa Fe

Cúcuta vs. Patriotas

Grupo C

Pereira vs. Cortuluá

Orsomarso vs. Pasto

Quindío vs. América

Fecha 9 – Abril 23

Grupo A

Unión vs. Envigado

Bucaramanga vs. Alianza

Real Cartagena vs. Real Santander

Grupo B

Huila vs. Cúcuta

Equidad vs. Fortaleza

Santa Fe vs. Patriotas

Grupo C

América vs. Pereira

Cortuluá vs. Orsomarso

Quindío vs. Pasto

Fecha 10 –Mayo 7

Grupo A

Unión vs. Bucaramanga

Alianza vs. Real Santander

Envigado vs. Real Cartagena

Grupo B

Huila vs Fortaleza

Patriotas vs. Equidad

Santa vs. Cúcuta

Grupo C

Orsomarso vs. Pereira

Cortuluá vs. Quindío

Pasto vs. América