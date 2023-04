Cali cayó goleado 3-0 con Medellín y Jorge Luis Pinto no se sintió bien para ir a rueda de prensa

Deportivo Cali no levanta cabeza, sumó una derrota más en el campeonato y Jorge Luis Pinto, al parecer, quedó muy afectado porque no ha logrado ‘darle vuelta’ a la crítica situación que vive el equipo, que se preocupa por el tema del descenso.

Por eso, en la rueda de prensa en el estadio Atanasio Girardot, tras perder 3-0 a manos del Medellín, no asistió el timonel santandereano, sino que lo hizo su asistente, Sergio ‘Barranca’ Herrera.

“El profe no se siente bien, esa es la verdad, no hay otro motivo, no se siente bien y no suele pasar esto. Pero es algo de fuerza mayor y acá estamos tratando de poder atender a las preguntas de ustedes”, afirmó el exjugador y ahora integrante del cuerpo técnico del Cali, sobre la ausencia de Jorge Luis Pinto en la atención a medios.

Acá más declaraciones de Sergio Herrera:

*Lo que vive el Cali

“Es una situación compleja para todos, para toda la institución. Buscamos la solución en el trabajo, en el día a día, en poderle brindar información, el profe trata de ir corrigiendo cualquier aspecto negativo. Se programa, se trabaja el partido para no caer en los errores que en algunas ocasiones han sido reiterativos, pero la falta de triunfos, de conseguir un gol, de salir en la posición que estamos, genera desconfianza y seguridad”.

*Hay nerviosismo y falta de confianza

“Todo eso lleva a que cuando se recibe un gol, todo el trabajo que se va realizando los primeros minutos se va al piso por la falta de confianza y por esa sensación que tiene el jugador que no sale nada bueno. El profe insiste y esperamos mejorar y salir de la situación que estamos”.

*Más sobre lo que se vive en la interna del Cali

“Es demasiado preocupante para todos nosotros, en el día a día intentamos trabajar, buscar a través del trabajo llenar de seguridad al jugador, buscar esa victoria que nos hace falta, anotar ese gol que nos lleve a tener la autoestima arriba. Nos duele porque no se ha podido redondear ese buen trabajo, con un buen triunfo, esto es de resultados para que se vea el trabajo”.

*¿Habrá renuncia o despido?

"Es determinación y decisión del profe y del comité ejecutivo del Deportivo Cali, no puedo darte respuestas, soy el asistente técnico, y es una decisión de ellos, para hablar".

En otro tema, El periodista Francisco Vélez aseguró en 'Espn Colombia' que tras el partido en el Atanasio Girardot se habría vivido una acalorada situación de entredichos entre varios jugadores, por reclamos y por hechos en el terreno de juego.