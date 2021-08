Cali contra Millonarios y DIM vs. América acaparan las miradas de la fecha 5, en la liga colombiana

Los partidos entre Deportivo Cali ante Millonarios y el de Independiente Medellín frente al América, son los juegos más llamativos de la quinta jornada de la Liga colombiana que comienza este sábado y que es liderada por Alianza Petrolera y Atlético Nacional, con 10 puntos cada uno.

Los "azucareros" tienen a cuestas la pesada carga de dos derrotas seguidas que recuerdan al equipo del semestre pasado caracterizado por la ineficacia a la hora de buscar los triunfos para disputar la punta del torneo.

El técnico del Deportivo Cali, el uruguayo Alfredo Arias, espera comenzar a solucionar sus problemas con la llegada del goleador Teófilo Gutiérrez, quien salió del Junior luego de cinco temporadas en las que conquistó cinco títulos de liga.

"Teo" reforzará el ataque en donde su más segura pareja será Harold Preciado, que solo ha podido marcar un gol en este campeonato. De los últimos 10 juegos los caleños han ganado dos, empatado seis y perdido dos.

Uno que volverá al campo es el volante Andrés Balanta, quien por su experiencia recibirá otra vez la confianza en el encuentro ante los "Albiazules".

Millonarios, que sufrió la jornada pasada un duro golpe al caer 1-0 en el derbi bogotano con Santa Fe, espera volver por la senda del triunfo como lo hizo en las tres primeras jornadas en las que triunfó en todos sus encuentros.

Publicidad

Los dirigidos por Alberto Gamero echan de menos al delantero Emerson Rivaldo, quien está lesionado.

En los últimos 10 partidos fuera de Bogotá, los "Embajadores" perdieron dos, ganaron seis y lograron empatar en dos ocasiones.

POR SU PRIMERA VICTORIA

Mientras tanto, Independiente Medellín buscará ante el América su primera victoria. Para el técnico Hernán Darío Gómez es fundamental ganar luego de cuatro empates consecutivos.

El defensa Víctor Moreno dijo que en la semana de trabajo el "Poderoso" se enfocó en la contundencia porque "nos está faltando el gol para ganar los partidos".

Para este juego estará disponible el volante argentino Adrián Arregui, quien se recuperó de una lesión muscular. También puede ser de la partida Diber Cambindo y Juan Pablo Gallego.

Publicidad

El técnico Gómez esperará hasta última hora a Vladimir Hernández, aquejado por un golpe que recibió en el juego contra La Equidad.

Por su lado, el líder Alianza Petrolera, que tiene como técnico al colombiano Hubert Bodhert, expone su liderato ante Envigado, un equipo difícil de vencer, y más cuando juega de local.

Los "Petroleros" llevan tres triunfos y un empate. Además, tienen la defensa más sólida pues solo ha permitido un gol.

El domingo prosigue la fecha en la que Patriotas recibe al Atlético Nacional. Los "Verdes" están inmersos en un lío jurídico con Cortuluá, que le impide inscribir a sus refuerzos.

Partidos de la quinta jornada de la liga colombiana:

Viernes 13 de agosto

Tolima vs Deportivo Pasto / 7:40 pm

Publicidad

Sábado 14 de agosto

Envigado vs Alianza Petrolera / 3 pm

Medellín vs América / 5:40 pm

Cali vs Millonarios / 8 pm

Domingo 15 de agosto

Jaguares vs Junior / 4 pm

Patriota vs Nacional / 6:05 pm

Once Caldas vs Pereira / 8:10 pm

Lunes 16 de agosto

Huila vs Aguilas Doradas / 5:10 pm

Santa Fe vs Equidada / 7:30 pm

Todos los partidos pertenecen a la hora colombiana.