El cuadro azucarero derrotó 2-1 a Alianza Petrolera, mientras que su clásico rival, el conjunto escarlata, cayó 2-1 con Rionegro Águilas. Junior vs. Nacional y Equidad vs. Santa Fe completarán la fecha 16 la próxima semana. Millonarios vs. Envigado está pendiente.

Tabla de posiciones

Resultados de la fecha 16

