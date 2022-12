"Cali no nos ha hecho oferta para comprar el 50 por ciento de los derechos de Dany Rosero"

Jairo Pachón, representante del defensor, se refiró al presente y futuro del defensor central, que llegó a las filas 'azucareras' en la temporada 2017 y en el último tiempo ha tenido continuidad.

En el último tiempo, uno de los jugadores de los que se viene hablando en las oficinas del Deportivo Cali es del defensor central Dany Rosero, quien se encuentra a la espera de definir su futuro profesional de cara a la próxima temporada.

El jugador nacido en la capital vallecaucana tiene contrato con el equipo 'azucarero' hasta el mes de diciembre de 2019 y desde su entorno tienen la expectativa de sellar un nuevo acuerdo.

“Estamos esperando, Dani tiene al día de hoy contrato hasta diciembre con el Cali. Hemos hablado con ellos para llegar a un acuerdo y tratar de renovar, es el interés de parte nuestra y el jugador, desde junio que venimos hablando con el Cali. No se ha llegado a un acuerdo, nos dijeron que cuando termine la Liga, ellos considerarían todos los contratos de jugadores que terminan en diciembre, y ahí nos dejarían saber si nos vamos a sentar a negociar o no", indicó Jairo Pachón, representante del futbolista.

¿Tienen ofertas de otros clubes por Rosero?

"Por ahora estamos pendientes de este tema, no hemos hablado con ningún club, al día de hoy no hay nada y si llega a existir algo claro le comunicaríamos al Cali, ya que les dijimos siempre que tendrían la opción de mejorar o igualar una oferta, pero no es la idea. El jugador está comprometido y trabajando para dar lo mejor y aportarle a la institución en este torneo, tanto en la Copa como en la Liga y ojalá se pudiera dar la oportunidad de entrar a la finales”.

¿Cómo es el tema de los derechos deportivos del jugador?

“Deportivo Cali compró el 50% de los derechos económicos de Danny Rosero, cuando lo llevó de Patriotas al Cali, y hay un 50 por ciento pendiente, que deben adquirir para poder renovar al jugador. El Cali no nos ha hecho una oferta formal, hizo una oferta de contrato de jugador, pero por el 50 por ciento nunca se ha llegado a un acuerdo. Ahí radica el problema. No creo que nadie venda a un jugador al 50 por ciento si lo quieren renovar y ahora más después de haber demostrado en estos tres años. Se debe llegar a un acuerdo con ese porcentaje que falta, de acuerdo con el valor del jugador”.

¿Qué quiere Rosero para su futuro?

“El jugador está comprometido y concentrado en lo que a él le compete, que es dar lo mejor para la institución y lograr llegar a las finales, ojalá ganar la Liga y la Copa. Y como cualquier profesional se sigue preparando cada día para lo que viene a futuro, ya sea que se pueda renovar, o de lo contrario pasar a otro equipo del fútbol nacional o internacional. Él quiere dar lo mejor ahora para el Deportivo Cali y ojalá darle una alegría a la hinchada de ganar algún título”.

