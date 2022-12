Cali quedó campeón, la última vez que clasificó junto a Millonarios, Nacional y América

La semifinal de la Liga Águila 2017-I tendrá a estos cuatro grandes equipos del balompié colombiano como protagonistas. Repase cómo fue el desenlace del torneo disputado entre 1995 y 1996.

Aunque el formato hace 21 años era diferente, ya que ocho escuadras clasificaron a dos cuadrangulares semifinales y después los dos primeros de cada grupo disputaron un cuadrangular final; dos décadas después, Cali, Millonarios Nacional y América vuelven a ser los mejores de un campeonato.

Publicidad

En la fase todos contra todos, luego de 48 jornadas, Tolima, Once Caldas, Unión Magdalena y Junior acompañaron a ‘azucareros’, ‘embajadores’, ‘verdolagas’ y ‘escarlatas’ en la fase semifinal.

Por el Grupo A, los dos equipos de la capital vallecaucana avanzaron, mientras que Millonarios y Nacional se impusieron en el Grupo B.

Lea acá: "Lo meritorio de Chicó es que se hace un trabajo con las uñas": Eduardo Pimentel

Ya en la última ronda, Deportivo Cali, luego de seis encuentros, igualó en puntos con el conjunto capitalino, pero logró su sexta estrella, tras 22 años de sequía, gracias a los puntos de bonificación.

Lea acá: Los primeros 'descabezados' de la nómina de Junior

“Ganador del Torneo Apertura (llevándose el 1,50 de bonificación), ganador del Torneo Finalización (obtuvo de igual forma 1,50 de bonificación y un punto de bonificación adicional por ser el equipo con mayor regularidad en la temporada). Las cifras totales de la temporada mostraron 34 triunfos, 16 empates, 10 derrotas, 121 goles a favor y 66 en contra”, explican los ‘verdiblancos’ en su página oficial.

Publicidad

Así quedó el cuadrangular final:

Publicidad

1. Cali, 12 puntos en 6 partidos y 4 en DG

2. Millonarios, 12 puntos en 6 partidos y 5 en DG

3. Nacional, 5 puntos en 6 partidos y -4 en DG

4. América, 5 puntos en 6 partidos y -5 en DG

Publicidad

Regresando al 2017, año en el que estas escuadras no jugarán un cuadrangular final, sino que están repartidas en dos llaves semifinales (Millonarios vs. Nacional y América vs. Cali), los ‘verdolagas’ buscarán mantener la hegemonía del semestre, los ‘embajadores’ le apuntarán a volver a ser el más veces campeón de Colombia (igualando a Nacional con 15 estrellas), los ‘escarlatas’ querrán regresar por todo lo alto luego de cinco años en la B y los ‘azucareros’ esperarán repetir la historia de aquella campaña 1995/1996.

Publicidad

Plantilla del Cali campeón:

Arqueros: Miguel Calero, Juan Carlos Mendoza y Rodrigo Benítez.

Defensas: Alberto Pérez, Ever ‘Chaca’ Palacios, Manuel Valencia, Héctor Mario Botero, Luis Oliveros, Iván Darío Restrepo, Carlos Álvarez, Joaquín Pitre y Giovanny García.

Publicidad

Volantes: Martín Zapata, Andrés Estrada, Óscar Pareja, Edison ‘Guigo’ Mafla, Arley Betancourt, Fernando Yepes, Leonardo Martins (uruguayo), Juan Carlos Martínez y Mayer Candelo.

Delanteros: Víctor Bonilla, Hamilton Ricard, Walter Escobar, Aldemar Sánchez, Max Torres, Cristian Gil y Oscar Quagliatta.

Publicidad

Cuerpo técnico: Fernando ‘Pecoso’ Castro (DT), José Eugenio ‘Cheché’ Hernández (AT), Hernando Arias (PF), Fernando Motta (Médico) y Fernando Ruíz (Kinesiólogo).