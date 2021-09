Cali, Santa Fe, Medellín y América, sin margen de error: inicia la fecha 12 en la Liga colombiana

La fecha 12 del fútbol profesional colombiano está a punto de iniciar y varios equipos deberán estar sin margen de error, para encaminar su clasificación a las finales del rentado local. Cuatro grandes están por fuera del grupo de los ocho.

Deportivo Cali, Santa Fe, Medellín y América, son los clubes que aún continúan fuera del selecto grupo; sin embargo, aún tienen grandes posibilidades de seguir luchando en busca del título.

La jornada iniciará este jueves, con el duelo entre Deportivo Pasto y Once Caldas. El conjunto de Manizales está firmando una de sus peores campañas y se ubica en el último puesto de la Liga.

El viernes será el turno para Deportes Tolima y Santa Fe, el cuadro 'cardenal' viene levantando cabeza y espera seguir por la senda del triunfo para luchar por un cupo a los ocho. También se enfrentarán Junior y Patriotas.

El sábado habrá una jornada más intensa, se disputarán cuatro juegos: La Equidad vs. Quindío; Envigado vs. Deportivo Cali; Pereira vs. Nacional y América vs. Atlético Huila.

Publicidad

Deportivo Cali, que marcha 15 con 13 puntos, afrontará el duelo contra Envigado, tras vencer 2-1 a Pereira y empezó a escalar la tabla de posiciones.

Por parte de Atlético Nacional, su hinchada esperará que triunfe sobre Pereira y así asegurar su clasificación a la siguiente instancia del fútbol profesional colombiano.

Mientras que América de Cali, que se mide contra Huila, tendrá la oportunidad de volver a prender la 'mecha'; pues en los últimos compromisos ha dejado mucho que desear y llega luego de caer 2-1 frente a Bucaramanga.

Ya el domingo, último día de la fecha 12, Millonarios abrirá la jornada frente a Águilas Doradas; Medellín recibe a Bucaramanga y cerrarán Alianza contra Jaguares.

Fecha 12 de la Liga colombiana:

Publicidad

30 de septiembre

Deportivo Pasto vs Once Caldas

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: cerrada

1 de octubre

Deportes Tolima vs Independiente Santa Fe

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: cerrada

Junior FC vs Patriotas FC

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: cerrada

2 de octubre

La Equidad vs Deportes Quindío

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: cerrada

Envigado FC vs Deportivo Cali

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Polideportivo sur

Televisión: cerrada

Deportivo Pereira vs Atlético Nacional

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: cerrada

Publicidad

América de Cali vs Atlético Huila

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: cerrada

3 de octubre

Millonarios FC vs Águilas Doradas

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: cerrada

Independiente Medellín vs Atlético Bucaramanga

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: cerrada

Alianza Petrolera vs Jaguares FC

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: cerrada