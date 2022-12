No, gracias.

Cali vs. América: en el clásico que no se puede empatar, los ‘azucareros’ sacan ventaja Este jueves, más que nunca, en el clásico vallecaucano no se puede empatar. Cali y América están obligados a sumar de a tres en la fecha 15 de la Liga Águila-II para seguir con firmes aspiraciones de entrar al grupo de los ocho.