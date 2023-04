Cali vs Junior, duelo clave, donde las miradas también estarán en Jorge Luis Pinto y 'Bolillo' Gómez

Uno de los partidos más llamativos e interesantes de la jornada 16 de la Liga I-2023 del fútbol colombiano, se disputará el jueves 27 de abril, sobre las 6:10 p.m., en el estadio de Palmaseca. Allí, Deportivo Cali recibirá a Junior de Barranquilla, con la necesidad y obligación de hacerse con los tres puntos.

Más allá de que en las últimas fechas, ambos clubes han 'levantado' cabeza, firmando importantes resultados que les han permitido volver a ilusionarse con la anhelada clasificación a los cuadrangulares, no confiarse y, por el contrario, continuar por esa senda será fundamental. Y este duelo es clave.

Por el lado del 'azucarero', se ubica en el puesto 16 con 15 puntos, producto de tres victorias, seis empates y seis derrotas. Además, tiene una diferencia de gol de -6. La buena noticia es que acumula dos triunfos seguidos: 2-1 al Unión Magdalena y 0-3 sobre Alianza Petrolera. Parece que la mala racha quedó atrás.

Ahora, en cuanto a los 'tiburones' el panorama no es tan diferente. Luego de un arranque para el olvido, todo ha tomado un mejor color. Ya son seis partidos sin perder. La última vez que cayeron fue el 23 de marzo, 2-0 con América de Cali, en el estadio Pascual Guerrero, juego válido por la fecha 7.

Jorge Luis Pinto, director técnico del Deportivo Cali, dando indicaciones Archivo de Colprensa

Publicidad

Desde entonces, el conjunto rojiblanco igualó 2-2 con Unión Magdalena y 1-1 frente a Boyacá Chicó. Asimismo, se impuso a Alianza Petrolera por 1-0, también 0-1 sobre Atlético Nacional y 0-1 al Deportes Tolima. Así las cosas, marcha noveno, con 21 puntos y cero en su diferencia de gol.

Los números de uno y otro, sumado al hecho de que la fase de 'todos contra todos' está llegando a su fin, hacen de este compromiso algo interesante e imperdible. Por eso, de seguro, ambos entrenadores pondrán lo mejor que tienen en sus nóminas para afrontarlo y conseguir el objetivo.

Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, entrenador del Junior de Barranquilla Archivo de Colprensa

Justamente, hablando de los estrategas, también se juegan su 'duelo'. Hernán Darío Gómez y Jorge Luis Pinto tienen una historia que recordar. Todo ocurrió en 2017,en el marco de la Copa Centroamericana, cuando Pinto dirigía a la Selección de Honduras y 'Bolillo' estaba con Panamá.

Publicidad

Con el final de los 45 minutos iniciales de juego, los equipos fueron al vestuario, pero los técnicos colombianos iniciaron un diálogo, inicialmente amistoso y que luego se transformó en agarrones y empujones. La discusión casi termina a los golpes, antes de ser separados por otros.

Años después, se vuelven a ver las caras y ya 'calentaron' todo a lo largo de la semana. En rueda de prensa, Hernán Darío Gómez dijo: "Creo que le gano a él peleando. Mi respeto y admiración. Es un técnico importante en el fútbol mundial, al que respeto, admiro y, a pesar de todo, le deseé lo mejor. Siempre tuve una buena relación profesional con él. Ya pasó.

Ante esto, Jorge Luis Pinto respondió: "Es más importante el Cali vs. Junior, que Pinto vs. Bolillo. No me interesa nada de 'Bolillo', sé quién es, lo conozco perfectamente. Ojalá que haya cambiado sus costumbres y, por eso, voy a estar con los ojos abiertos. Al perro no lo capan dos veces".

Posibles alineaciones de ambos equipos

Deportivo Cali: Kevin Dawson; Aldair Gutiérrez, Jefferson Díaz, Germán Mera, Brayan Montaño; Fabry Castro, Kevin Salazar; Jhon Vásquez, Kevin Velasco, Daniel Mantilla; y Kevin Viveros D.T. Jorge Luis Pinto.

Publicidad

Junior de Barranquilla: Jefferson Martínez; Walmer Pacheco, José Ortíz, César Haydar, Edwin Herrera; Didier Moreno, Carlos Sierra; Vladimir Hernández, Luis 'Cariaco' González, Brayan León; y Carlos Bacca. D.T.: Hernán Darío Gómez.

Lista de convocados de Deportivo Cali y Junior de Barranquilla

📋 Estos son los convocados por el profesor Jorge Luis Pinto para el partido ante Junior.#VamosCali🇳🇬 pic.twitter.com/sPnC6ABumR — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) April 27, 2023

📝| Nuestros 1️⃣9️⃣ viajeros para el partido ante Cali.#VamosJunior🔴⚪️🔵 pic.twitter.com/tgmulbMyX3 — Junior FC (@JuniorClubSA) April 27, 2023

Publicidad

Datos de Deportivo Cali vs. Junior de Barranquilla



Día: jueves 27 de abril.

jueves 27 de abril. Hora: 6:10 p.m.

6:10 p.m. Estadio: Palmaseca.

Palmaseca. Jornada: Fecha 16 del 'todos contra todos'.

Fecha 16 del 'todos contra todos'. Transmisión: Televisión cerrada.

Televisión cerrada. Último enfrentamiento: Junior de Barranquilla 1-0 Deportivo Cali, el 2 de octubre de 2022.

Cuerpo arbitral para Deportivo Cali vs. Junior de Barranquilla