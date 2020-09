Cali vs. Millonarios: Sergio Angulo y Mario Vanemerak analizan el clásico entre verdes y azules

Deportivo Cali y Millonarios vuelven a jugar este sábado en la liga colombiana tras la para de seis meses por la pandemia del coronavirus, que obligó a suspender el fútbol.

Verdes y azules, con diferente realidades en la tabla de posiciones, se ponen al día, ya que este es un juego válido por la fecha 6 del rentado nacional.

Cali es noveno, con 11 puntos, y un triunfo lo mete en el lote de los ocho clasificados, mientras que Millonarios ocupa el puesto 17, con 6 unidades, por lo que necesita de un triunfo.

Así, los exjugadores Mario Vanemerak, referente y campeón con los ‘embajadores’, y Sergio Angulo, ídolo ‘azucarero y hoy entrenador en las divisiones menores del club, analizaron este compromiso.

"Millonarios no arrancó bien y ahora no se puede equivocar, por la posición en la que está. Los resultados no son buenos y va a enfrentar a un equipo con buen entrenador y jugadores buenos. Millonarios debería ganar tres puntos para acercarse al pelotón", aseguró Vanemerak.

"Cali venía jugando muy bien al fútbol, encontrando una idea de juego, con un fútbol construido desde su propio campo y realmente nos ha ilusionado mucho. Después vino la pandemia, que cortó el nivel futbolístico, esperemos que la memoria futbolística la mantenga", dijo, a su turno, Angulo.

Cabe recordar que Vanemerak y Angulo brillaron como jugadores con Millonarios y Cali, respectivamente, durante la década de los 80.

Deportivo Cali y Millonarios jugarán este sábado, a las 6:00 p.m., en el estadio de Palmaseca, por la fecha 6 de la liga colombiana.