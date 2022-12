En primera instancia, la vuelta de los cuartos de final de la Liga colombiana , entre Deportivo Cali y Deportes Tolima , se iba a disputar el sábado 1 de mayo. Sin embargo, el partido se ha ido postergando e incluso se reprogramó para este 14 de mayo.

Y es que Colombia pasa por momentos complejos de alteración del orden público, debido al paro nacional que se desarrolla desde el pasado 28 de abril. Por esto, el fútbol local se ha visto afectado al no desarrollarse el juego entre vallecucanos y tolimenses que tiene, por ahora, fecha de disputa para el viernes de la presente semana.

El estadio Deportivo Cali, se encuentra en el área de Palmira, lugar que según su alcalde está en una situación delicada, por las protestas que se adelantan allí.

Óscar Escobar, burgomaestre de la ‘capital agrícola’, habló para el programa ‘Mañanas Blu’, de ‘Blu Radio’, respecto al juego entre ‘azucareros’ y ‘pijaos’; el anuncio fue poco alentador.

“Este juego estaba programado para el primer fin de semana cuando empezó el paro. Yo incluso tuve reunión con el Comité Local del Fútbol, donde participó la Dimayor y ellos como que no han entendido la dimensión la película”, fue su mensaje sobre el compromiso deportivo.

A renglón seguido manifestó: “yo siento que en Bogotá no entienden la gravedad de lo que está pasando aquí. Es que lo que está pasando en Palmira tienen suspendido absolutamente todo, no hay cómo pensar en fútbol con una situación de desabastecimiento y bloqueos como la que estamos teniendo. Hasta que no se levante esa situación va a ser imposible reactivar el fútbol”.

De esa forma y tras las declaraciones de Escobar, se ve complicado que se vaya a poder jugar el compromiso, que en la ida, en Ibagué, terminó 3-0 a favor de los tolimenses.