¡Cambios en La Equidad! Se confirmó que siete jugadores no seguirán para 2020 Cambios en La Equidad. Se confirmó que siete jugadores no seguirán para 2020. Este martes, a través de sus redes sociales, el club bogotano informó los futbolistas que no continuarán vistiendo la camiseta ‘aseguradora’.