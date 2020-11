Camilo Ayala: "John Hinestroza es uno de los mejores árbitros del fútbol colombiano"

Deportivo Pasto dio un gran paso en su objetivo de avanzar a las semifinales del fútbol colombiano, al vencer 1-0 a Independiente Santa Fe en el juego de ida de los cuartos de final.

El equipo 'volcánico' fue uno de los más regulares del año y con mejor juego mostrado, siendo el quinto clasificado en la tabla del 'todos contra todos', por lo que no es sorpresa que sea uno de los animadores en las finales de la liga, poniendo en problemas incluso al líder 'cardenal'.

Aunque el partido entre Pasto y Santa Fe prometía emociones y destellos de buen fútbol, el protagonismo se lo robaron las decisiones del árbitro central John Hinestroza, quien detuvo el compromiso en repetidas oportunidades para sancionar faltas, algunas cuestionables, sacando un total de 10 amarillas.

Camilo Ayala, capitán del Deportivo Pasto, habló con GolCaracol.com sobre el rendimiento de su equipo en la temporada, el desarrollo del partido del domingo en la noche y también de la incidencia de Hinestroza en el trámite del mismo.

*Sensaciones del equipo en la temporada

"Estamos muy contentos y muy expectantes de lo que pueda venir para el equipo porque se ha comportado muy bien futbolísticamente. El equipo tiene algo especial y es que cada vez se ve mejor mejor, estamos en una evolución constante y eso nos ilusiona mucho. El profe Diego es un gran entrenador, con mucho futuro y bueno, esperemos nosotros como equipo poder seguir haciendo las cosas bastante bien para que esa ilusión que se ha generado se pueda plasmar con buenos resultados".

*Estilo de juego Diego Corredor

"La metodología de entrenamiento de Diego la verdad que va a la vanguardia en el fútbol mundial y de lo que ha evolucionado. Con inicio en la salida, con buena posición, con transiciones rápidas. Todo lo que estamos viendo el fútbol actualmente a nivel europeo lo hemos venido empleando, obviamente con las limitantes que tenemos en cuanto a temas de de aprendizaje y de adaptación, eso requiere tiempo, pero a pesar de eso, la idea ha calado y el grupo la ha asimilado bien. Afortunadamente las cosas han salido bien porque muchas veces tú puedes trabajar mucho y tener muy buenas ideas, muy buenas metodologías y maneras, pero si los resultados no te acompañan, pues queda un poco empañado todo ese trabajo. A nosotros los resultados nos han acompañado y eso resalta y enaltece la conducción y la labor del profe Diego".

*Desarrollo del partido contra Santa Fe

"El resultado nos genera felicidad porque enfrentamos a un gran rival, el líder de la Liga en el todos contra todos con 40 puntos, un muy buen equipo. Eso genera alegría pero momentánea porque sabemos que viene un partido en Bogotá, que seguramente será muy duro, donde la serie está totalmente abierta. Entonces ya esa felicidad es transitoria, por lo que nuevamente estamos enfocados en lo que va a ser el compromiso en Bogotá porque sabemos que literalmente va a ser una final".

*Arbitraje de John Hinestroza

"Para mí, John Hinestroza es uno de los mejores árbitros del fútbol colombiano, con un muy, muy buen futuro. Ellos son parte del juego, no olvidemos que en el fútbol jugamos seres humanos, lleno de dificultades, de errores, desaciertos, y el árbitro no es una máquina, no es un ser perfecto, es también una persona que está jugando el partido y tiene el derecho a equivocarse. No sé por qué han mencionado tanto el tema, la verdad yo creo que en el partido hubo mucha fricción y mucho roce y él como tiene la potestad y la autonomía de tomar decisiones, las tomó. No sé por qué el tema de Hinestroza ha tomado tanta trascendencia. Yo creo que es un buen árbitro, esperemos que el arbitraje colombiano siga creciendo y bueno, que ellos también tengan un buen desempeño como uno siempre espera tener antes de un partido".

Por: Santiago Clavijo Merino / @santiagocm96 /