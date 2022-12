Camilo Vargas: “Es un privilegio y un honor llevar la cinta de capitán del Cali”

El portero bogotano habló en rueda de prensa sobre la situación del equipo azucarero e hizo un llamado a la unión.

Este lunes, durante el acto de presentación de la Copa Sudamericana 2019 (que tendrá la participación del Deportivo Cali), Camilo Vargas opinó acerca de algunos aspectos que rodean la actualidad del ‘verdiblanco’.

El guardameta dio su perspectiva sobre las críticas y cuestionamientos que ha recibido el equipo.

"No comparto muchas opiniones que dan sobre algún compañero o el grupo en general, pero la forma de responder es en la cancha. El sueño de salir campeón siempre está latente”, aseguró el cancerbero.

También habló de su rol dentro del equipo como uno de los líderes del vestuario.

“Es un privilegio, un honor y una gran responsabilidad llevar la cinta del capitán. Somos varios los que aportamos con nuestra experiencia (…) los jugadores referentes estamos en conjunto con el cuerpo técnico. Nuestro llamado es a la unión”.

Para cerrar, el guardavalla defendió al canterano Julián Zea, quien fue expulsado este fin de semana por una dura entrada sobre el jugador del Huila Andrés Amaya.

“Valoramos la entrega de Julián (Zea), no justificamos la fuerza que usó. Cometió un error, no lo hizo para agredir a un colega. Tomó una decisión para apoyar al equipo, lo hizo con intensidad, pero no con mala intención".

El Cali hará su debut en la Copa Sudamericana el próximo 4 de abril, cuando reciba en el Estadio Palmaseca a Guaraní, de Paraguay.

