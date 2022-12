Camilo Zúñiga anunció que se retira del fútbol profesional

El anunció lo hizo el jugador este miércoles en la sede administrativa de Nacional. Zúñiga regresó este año al conjunto verde de Antioquia, club en el que debutó en 2002, tras 10 años en el fútbol europeo.

Con lágrimas, el futbolista colombiano Juan Camilo Zúñiga anunció este miércoles en rueda de prensa que se retira del fútbol profesional.

“Quiero agradecerle al club por darme la oportunidad de volver, de cumplir mi sueño. A la hinchada porque hicieron mucha fuerza para que volviera y a Víctor (Marulanda, gerente deportivo de Nacional) porque más allá de ser un directivo, es un amigo, un parcero para mí”, expresó el jugador.

Zúñiga regresó a Atlético Nacional, club en el debutó como profesional en 2002, después de estar 10 años en el fútbol europeo, en donde vistió las camisetas del Siena y Nápoles, en Italia, y del Watford, en Inglaterra, entre otros equipos.

Sin embargo, al futbolista antioqueño lo aquejó una lesión en la rodilla y no logró encontrar su mejor forma ni retomar el nivel que se le conoció en años anteriores.

“Desde que llegué les di mi palabra, les dije que iba a hacer lo posible para volver, por lo menos al 50 o al 60 por ciento de lo que ustedes conocían de mí, pero siento que no llegué al 30 ni al 40. Estaba sufriendo. Cumplo mi sueño y esto tranquilo porque me quiero retirar en casa, donde me dieron la oportunidad de salir adelante”, aseguró el jugador.

El presidente de Nacional, Juan David Pérez, indicó que desde ya empiezan los preparativos para hacer un partido de despedida a uno de los últimos ídolos del club.

Con el conjunto verde, Zúñiga ganó tres títulos de Liga (apertura 2005, apertura 2007 y finalización 2007). Además, actuó más de 100 partidos y convirtió nueve goles con la camiseta 'verdolaga'.

Además, Camilo Zúñiga hizo parte de la Selección Colombia de mayores, con la que jugó 56 partidos, convirtió un gol e hizo parte del plantel que disputó el Mundial de Brasil 2014.