Capturan a hinchas del Cali por detonar pólvora en el hotel de concentración del Medellín

Los hechos se presentaron en la madrugada de este jueves, previo al compromiso de los cuartos de final de la Liga Águila. Hay un menor de edad entre los retenidos.

Apenas horas después de que las autoridades de Cali autorizaran el ingreso de hinchas a las tribunas oriental y occidental del Estadio de Palmaseca para el compromiso de este jueves entre Deportivo Cali y Medellín en la ida de los cuartos de final, fueron arrestados tres aficionados del conjunto caleño -incluido un menor de edad- luego de que protagonizaran actos de vandalismo a las afueras del hotel en el que se hospeda el equipo antioqueño.

Según el comandante de la Policía Metropolitana de la ciudad, general Hugo Casas, sobre las 2:00 a.m. los hinchas se ubicaron a las afueras del hotel para quemar pólvora e interrumpir el descanso del DIM. “Iban a bordo de motocicletas y lanzaron papeletas y papas bombas de las que utilizan en el estadio. Nuestros uniformados que estaban en la zona reaccionaron y lograron la captura de algunos de los responsables", explicó.

Precisamente, una de las motocicletas retenidas tiene imágenes alusivas al Deportivo Cali, igual que el menor que la conducía, quien vestía prendas de una barra y portaba un carnet de la misma.

La semana pasada, en el clásico de la Copa Colombia entre Cali y América, hinchas de ambos equipos protagonizaron disturbios dentro y fuera del estadio que motivaron a las autoridades a castigar a ambos equipos con el cierre del escenario deportivo para las próximas fechas, así como la medida de la Dimayor de no trasmitir los juegos Cali vs. Millonarios y Bucaramanga vs. América, del fin de semana pasado a modo de sanción.

